Na twee jaar van coronagerelateerde rust op de Nederlandse wegen, is het weer onverminderd druk. Maar opvallend genoeg staan we wel een stuk minder in de file dan voor corona. Hoe komt dat?



Dat blijkt uit het Landelijke Reizigersonderzoek van de rijksoverheid. Dit onderzoek wordt sinds 2019 jaarlijks uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om representatieve resultaten te garanderen voeren de onderzoekers een steekproef uit onder ongeveer 13.000 respondenten. Tevens wordt elk jaar hetzelfde meetmoment in oktober aangehouden, zodat een realistische vergelijking getrokken kan worden.

En toch zijn er minder files



Dat het weer als vanouds druk is op de wegen, wordt bevestigd door de cijfers uit het onderzoek. In 2022 werden wekelijks ruim 7,5 miljoen ritten per week meer gemaakt dan in 2021. Het resultaat is natuurlijk te verklaren door de vele lockdowns van 2021. Een groot deel van de stijging komt door het flink toegenomen woon-werkverkeer; 4 miljoen ritten meer dan in 2021.

De toename in autoritten zorgt ervoor dat de verkeersdrukte op de snelweg bijna weer het pre-corona niveau heeft bereikt. Het zit er nog maar 1 procent onder. Maar er is iets geks aan de hand. De filedruk is wel een stuk lager is dan voor corona. In 2022 stond er namelijk 20 procent minder file dan in 2019.

Fiets, OV en thuiswerken verminderen file

Deels heeft het te maken met de toegenomen populariteit voor de fiets. Het gebruik van van de fiets steeg zelfs harder dan het gebruik van de auto (17 om 14 procent). Vooral voor de korte ritten nemen mensen steeds vaker de fiets; 4 op de 10 keer kiezen mensen voor de fiets wanneer ze een rit tot 7,5 kilometer moesten maken. Verder rijden mensen vaker buiten de spits om.



Ook het toenemende gebruik van het openbaar vervoer kan de verlichting van de filedruk verklaren. Het gebruik van het OV nam met maar liefst 30 procent toe in vergelijking met 2021. Tot slot kan de in corona geboren gewoonte om thuis te werken niet los worden gezien van de vermindering in files. Er waren simpelweg minder verkeersdeelnemers, omdat mensen gemiddeld 1,1 dag per week thuiswerkten in 2022.