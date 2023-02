Met de Avenger lijkt de Jeep zijn redder in nood gevonden te hebben. De nieuwe volledig elektrische compacte SUV heeft nu al de titel 'auto van het jaar 2023' binnengesleept. Een succesje dat Jeep hard nodig heeft. Heel Amerikaans is de Avenger echter niet, maar daar hoef jij niet wakker van te liggen.



Laten we eerlijk zijn, een volledig elektrische Jeep is even wennen. Zoals het ook wennen is dat juist de Jeep Avenger de redder in nood is van Jeep in Europa. En dat er niets, maar dan ook niets Amerikaans is aan deze auto. De verkoopcijfers van Jeep waren vorig jaar namelijk alles behalve om over naar huis te schrijven, maar de Avenger lijkt het in zich te hebben om een verkooptopper te worden in het compacte SUV-segment.

Jeep Avenger is zo Amerikaans als een bord pasta



Jeep heeft de pech dat het in het elektrische tijdperk steeds lastiger wordt om trouw te blijven aan de oer-Jeep uit de jaren veertig. Het is tijd om vaarwel te zeggen tegen grote en krachtige benzinemotoren, en ook tegen vierwielaandrijving. De techniek is zo Amerikaans als een bord dampende lasagne, want de Avenger is geboren en getogen in Europa. De compacte SUV is ontworpen in Italië en wordt geproduceerd in Polen. En hij deelt zijn platform met de Franse Peugeot 2008 en de Duitse Opel Mokka.



De Avenger is dan ook speciaal ontworpen met de Europese klant in het achterhoofd. En dus is hij geen enorme terreinwagen met Amerikaanse afmetingen, maar een compacte SUV die zich als een vis in het water voelt tussen het stadsverkeer. En minder in modderstromen, kolkende rivieren en bij al te steile afdalingen.



Toch deed Jeep wel iets om de Avenger terreinvaardig te maken. Platen onder de bodem en in de bumpers beschermen de carrosserie tegen opspattende stenen, en met het Selec-Terrain systeem is de Jeep in te stellen voor onverharde ondergronden en bijzondere omstandigheden, zoals modder of sneeuw. Daarnaast heeft de Avenger Hill Descent Control, voor een gecontroleerde afdaling van hellingen. Maar reken je niet te rijk: geen 4WD, geen lage gearing, geen sperdiff.

Jeep-elementen

Hoeveel Jeep-genen heeft de Avenger nog? Het ontwerp is nog wel onmiskenbaar Jeep . Zo is de herkenbare 7-slots grille aanwezig, evenals extra ruime wielkasten. Ook zijn er enkele zogenaamde 'easter eggs' te vinden, zoals Jeep wel vaker doet. Je zult echter wel goed moeten zoeken voordat je het lieveheersbeestje en de jongen met een telescoop die naar de sterren kijkt gaat vinden.

Prijs van de Jeep Avenger



Dat de Avenger een Europeaan is, heeft ook voordelen. Hij heeft voor een elektrische auto een competitieve prijs. Voor 37 mille kun je al beschikken over een rode versie van de auto van het jaar. Voor de andere kleuren, zoals het geel dat je op de foto's ziet, betaal je een meerprijs. Met zijn basisprijs duikt de Avenger onder de prijzen van Opel Mokka-e en Peugeot e-2008. De Opel is namelijk te bestellen vanaf 39.749 euro, voor de Peugeot ben je minimaal 39.570 euro kwijt.

De lagere prijs voor het basismodel wil niet zeggen dat het om een uitgeklede auto gaat. Wellicht zijn de 16 inch stalen wielen een aandachtspuntje, maar het 10,25 inch multimediascherm met draadloze Apple Carplay en Android Auto, het 7 inch digitale instrumentarium en cruise control zijn wel inbegrepen.

En nu we toch de vergelijking maken met de Mokka-e en de e-2008; de Avenger heeft meer vermogen (156 vs. 136 pk), een groter accupakket (54 kWh vs. 50 kWh), een grotere actieradius (392 km vs. 330 en 323 km), en is ook nog eens zuiniger (13.1 kWh/100 km vs. 14.4 kWh/100 km en 14.7 kWh/100 km). Al zullen ook de Peugeot en de Opel binnenkort de upgrade in vermogen en actieradius krijgen.



Een Jeep voor de massa

De Jeep Avenger is een compacte elektrische SUV om rekening mee te houden. De echte Jeep-puristen zullen misschien niet staan te springen, maar voor andere kopers wordt Jeep ineens een interessant merk. En daar gaat het uiteindelijk om. Een gespekte bankrekening en meegaan met je tijd is belangrijker dan koste wat kost vasthouden aan je roots.