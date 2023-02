Suv-modellen met zeven zitplaatsen zijn er genoeg. Maar als volwassene heb je op de derde zitij vaak niks te zoeken of je beroep moet slangenmens zijn. Het volgende automerk komt echter met een suv met zeven zitplaatsen waarin ook de boekhouder op de derde zitrij uitstekend zit.

Toyota onthult op 8 februari 2023 op de Chicago Auto Show de nieuwe Toyota Grand Highlander. En getuige een foto die Toyota de wereld in heeft gestuurd, zit je op de derde zitrij als volwassene tamelijk riant. Sterker: je houdt knieruimte over! Geen wonder dat opa naar zijn kleindochter lacht. Ze zit ver genoeg zodat hij voldoende armruimte heeft om met zijn smartphone te pielen. En dan is er in het portiervak ook nog plek voor een drinkfles en een notitieblok. En ook een usb-aansluiting is aanwezig.

Schaalkoffers of toilettassen

De Toyota Highlander (zonder de toevoeging Grand) die in Nederland leverbaar is, is een hybride suv met zeven zitplaatsen. Met een lengte van bijna vijf meter is het werkelijk een lel van een hybride suv. Hierin passen ook zeven personen maar dan houd je nog maar weinig bagageruimte over. Voor de Toyota Grand Highlander belooft Toyota dat bij een volledige bezetting nog altijd zeven stuks bagage in de bagageruimte passen. Of dit schaalkoffers of toilettassen zijn, zegt Toyota dan weer niet.

Bakbeest

Toyota zegt ook nog niet of de Toyota Grand Highlander langer wordt dan de gewone Toyota Highlander. Gezien de foto van de derde zitrij moet dat bijna wel. Dat gezegd hebbende, denken we niet dat de Toyota Grand Highlander de oversteek naar Europa maakt. Want de normale Toyota Highlander is voor Nederlandse begrippen al een bakbeest. Fijn als je in Wassenaar woont en over een eigen oprijlaan beschikt, minder fijn als je drie hoog achter in de Jordaan woont en je buurvrouw Tante Leen heet.



Meer nieuws van Toyota ontvangen?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief (dank!)

Opa op de passagiersstoel

De Nederlandse Toyota-dealers zetten in 2022 welgeteld 86 exemplaren van de Toyota Highlander op kenteken. Ter vergelijk: Skoda verkocht in Nederland 2078 stuks van zijn Skoda Kodiaq die eveneens als een suv met zeven zitplaatsen uitgerust kan worden. Hoeveel samengestelde gezinnen Nederland tegenwoordig ook telt, de Toyota Grand Highlander blijft vast en zeker in Amerika waar hij geproduceerd wordt. Zet opa dan maar op de passagiersstoel naast de bestuurder ...