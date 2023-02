Dit zijn alle veranderingen van de Mercedes GLE facelift in een notendop

De doorgewinterde auto-enthousiast weet dat het vier jaar na de introductie van een model over het algemeen tijd is voor een facelift. Zo zijn ook de Mercedes GLE en GLE Coupé na respectievelijk 4,5 en 3 jaar aan de beurt. Maar wat is er precies allemaal vernieuwd?

Wij duiken voor jou in het ellenlange persbericht van de nieuwe GLE en GLE Coupé facelift, speurend naar de zaken die Mercedes heeft vernieuwd in zijn premium SUV. Dat gaat van aangepaste motoren naar upgrades in het interieur en de uitrusting.

Horizontale lichtunits en AMG Line-exterieur

Laten we beginnen met wat we direct kunnen zien. De voorbumper werd aangepakt en is voorzien met chroomaccenten in de grille en op de roosters van de buitenste luchtinlaten. De koplampen zijn gevuld met twee horizontale lichtstrepen. Bij de optionele Multibeam-koplampen zijn dit er vier per lichtunit. Ook de achterlichten van de vernieuwde GLE en GLE Coupé kenmerken zich door horizontale led-strips.

Het AMG Line-exterieur met sportieve skirts voor en achter, chromen sierelementen en dorpelverbreders is vanaf de facelift standaard voor de GLE Coupé. De versie met de schuin aflopende daklijn krijgt ook 21-inch lichtmetaal. Voor de gewone GLE kun je kiezen tussen vijfspaaks velgen van 19 of 20 inch. Hak dan ook meteen de knoop door of je voor een van de twee nieuwe kleuren gaat: sodalietblauw en alpinegrijs.

Bioscoopgeluid

Op het vernieuwde stuurwiel in de GLE en GLE Coupé vind je touchknoppen voor de bediening van het instrumentarium én het infotainmentscherm (beiden 12,3 inch). Het interieur kun je nog chiquer aankleden dan je woonkamer. Nieuwe kleurcombinaties voor de GLE zijn catalanabeige met zwart en bahiabruin met zwart. Mag het allemaal wel wat spannender, dan ga je voor een GLE Coupé met een combinatie van zwart en classicrood.

Als we ons verdiepen in het geluidssysteem proeven we de smaak van popcorn. Want het Burmester-systeem biedt de Dolby Atmos-geluidservaring die we kennen van de bioscoop. Praten tijdens de film is hinderlijk, maar Mercedes heeft de spraakassistent verbeterd door op meer spraakcommando’s te reageren. Apple CarPlay en Android Auto werken standaard draadloos.



Compleet geëlektrificeerd en (dus) krachtiger

Alle motoren van de GLE en de GLE Coupé hebben met de facelift meer vermogen gekregen. De GLE 400e 4Matic gaat er het meest op vooruit: hij levert 41 pk extra.

Ook heeft Mercedes de facelift aangegrepen om het volledige GLE-modellengamma te elektrificeren. Zo is je toekomstige GLE op zijn minst een mild hybride. Deze beschikken over een boordsysteem van 48 volt en winnen stroom terug bij het uitrollen. Deze energie wordt gebruikt om de verbrandingsmotor te ondersteunen en zuiniger te maken.

Op de hoogte blijven van het laatste Mercedes-nieuws?

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Mocht je meer elektrisch geweld willen, dan kun je een plug-in hybride GLE bestellen. Ook deze versie is aangepakt door Mercedes: met een 136 pk sterke elektromotor en een grotere batterij (31,2 kWh). Het resultaat is een WLTP-actieradius van 109 kilometer. Een 11 kW-boordlader voor reguliere laadpalen en wallboxen wordt standaard gemonteerd, een 60 kW DC-snellader is optioneel leverbaar.



Geduld is een schone zaak

Klanten voor de gefacelifte GLE of GLE Coupé moeten geduld hebben. De SUV en SUV-coupé staan pas vanaf juli bij jouw plaatselijke Mercedes-dealer. Over de prijs is nog niets bekend gemaakt, maar goedkoper dan de huidige GLE (vanaf 88.876 euro) of GLE Coupé (vanaf 101.875 euro) zal-ie waarschijnlijk niet worden ...



Bekijk hieronder meer foto's