Zelfs in ons kleine kikkerlandje verkoopt dit BMW-model beter dan in China

Wat denk jij te weten over de Chinese automarkt? De Duitse merken zijn populair en iedereen rijdt elektrisch? Fout! BMW's elektrische marktaandeel is klein en er is zelfs een elektrische BMW die bij ons beter verkoopt dan in China.



Het model is kwestie is de BMW i4. De volledig elektrische sedan werd in 2022 op ons hele kleine stukje aarde beter verkocht dan in het enorme China. Mocht je de demografische kennis niet helemaal paraat hebben: Nederland heeft maar 1,24% van het gigantische inwonersaantal van China. Dat betekent dat er 80 keer meer Chinezen dan Nederlanders rondlopen. In Nederland ging de BMW i4 vorig jaar 2298 keer over de toonbank, in China gebeurde dat maar 1560 keer.



Een schamel marktaandeel

Er zijn ook elektrische BMW's die wel in de smaak vielen bij de Chinezen. De BMW iX3 is de populairst van het stel met 26.666 verkopen. Op de tweede plaats staat de BMW i3 met 14.434 nieuwe Chinese eigenaren. Dit model is vooralsnog alleen in China te koop en moet je niet verwarren met de i3 hatchback uit 2013.

In totaal verkocht BMW vorig jaar 44.344 elektrische auto's in China. Dat is goed nieuws, want dat is bijna het dubbele van de koopcijfers in 2021 (22.684 stuks). Maar het is ook slecht nieuws, want het is evengoed peanuts. BMW heeft een schamel marktaandeel van slechts 0,93 procent op de elektrische automarkt in China.

Chinezen die een BMW kopen, willen een verbrandingsmotor. Want slechts 6 procent van de 760.000 auto’s die BMW leverde in China hadden een volledig elektrische aandrijflijn.



Chauvinistische Chinezen

BMW heeft het op de elektrische automarkt moeilijk met concurrentie van onder andere Nio. Chauvinisme lijkt hier te overwinnen, aangezien het nieuwe Chinese merk bijna drie keer zoveel elektrische auto’s verkocht als BMW. Ook Tesla bezorgt BMW hoofdpijn met de grote kortingen die recentelijk zijn doorgevoerd. Al zijn sommige Chinese Tesla-kopers daar minder content mee.