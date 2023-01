Het leek zo klaar als een klontje, de Renault Espace, Talisman en Scenic zouden voorgoed verdwijnen. Maar er komt nog in 2023 een volledig nieuwe Espace!



In mei 2020 haalden we een anonieme bron aan, die het tegen persbureau Reuters uit de school had geklapt: "De bezuinigingsplannen zijn nog niet definitief, maar de Scenic, Espace en Talisman worden zeker weten geschrapt. De focus komt op suv's en crossovers te liggen." Dat vonden we niet gek. De populariteit van zakensedans in het D-segment en (midi-)mpv's is nog nooit zo laag geweest. Het koperspubliek gaat eerder voor een suv of crossover.

Later dat jaar kondigde de kersverse Renault-CEO Luca de Meo aan dat de nadruk op het C-segment zou komen te liggen. Maar hij wilde niet op het lot van specifieke modellen ingaan. Wel zei De Meo dat hij "de aanval heeft ingezet" op het leveringsprogramma van Renault. De nadruk moest komen te liggen op segmenten waarin groei te behalen valt en winst wordt gemaakt.



Renault Austral met zeven zitplaatsen



De Talisman is daadwerkelijk verdwenen en de Scenic lijkt geen opvolger te krijgen. Maar blijkbaar heeft Renault tóch vertrouwen in de Espace, al liggen de hoogtijdagen in Nederland al eeuwen achter hem. In heel 2022 wist Renault er bij ons maar eentje te verkopen. In topjaar 2004 waren het er 4477.



Toch is Renault niet gek, want de nieuwe Espace is geen MPV meer. Het wordt eigenlijk een Renault Austral in XXL-formaat met zeven zitplaatsen. En dus is hij tot SUV getransformeerd. Hij volgt zowel de Koleos (die uit 2016 stamt) als de oude Espace op.



Renault Espace komt voorjaar 2023



Renault heeft nog vrijwel niets onthuld over de nieuwe Espace. Wel is bekend dat hij op hetzelfde CMF-CD-platform komt te staan als de Austral en de Nissan X-Trail. Die laatste is óók een zevenzitter en is 4,68 meter lang - ruim 17 centimeter meer dan de Austral. Waarschijnlijk wordt de nieuwe Espace ongeveer even lang als de X-Trail.



Over de motoren weten we nog niets. Krijgt de Espace de e-Power-motor van de Nissan X-Trail (203 en 213 pk) of de motoren van de Austral (130 pk en 200 pk)? In het voorjaar van 2023 zullen we het weten, want dan trekt Renault het doek van de nieuwe Espace.