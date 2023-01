Waarom jij straks dolgraag rijdt op autobanden van soja, rijstafval en hars

Autobanden bestaan voor een groot deel uit natuurrubber, maar er worden ook allerlei chemische ingrediënten toegevoegd. Dat kan en moet milieuvriendelijker, volgens bandenfabrikant Goodyear.

Bij de vergroening van het wereldwijde wagenpark ligt de nadruk op de aandrijflijn. We gaan van benzine en diesel naar hybride en elektrisch – en mogelijk ook waterstof. Daarnaast maken autofabrikanten steeds meer gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen. Niet alleen voor de buitenkant van de carrosserie, maar ook voor het interieur.

Extra bandenslijtage elektrische auto’s

Maar hybrides en elektrische auto’s mogen dan weinig of geen CO2 en fijnstof uitstoten, door hun hoge gewicht vormen ze een extra zware belasting voor de banden. En bij bandenslijtage komen kleine stofdeeltjes vrij, die in de lucht, op de weg en in de berm terechtkomen. Dat is voor niets en niemand gezond. Daarom maakt Goodyear nu werk van de vergroening van zijn banden. En niet alleen door ze een lage rolweerstand te geven.



Nog in 2023 wil Goodyear een band gaan produceren die voor 70 procent uit duurzame materialen bestaat. Volgens Goodyear is een deel van de bestanddelen op aardoliebasis vervangen door onder meer soja-olie, natuurhars en silica van rijstvezels.



Beter milieu, betere wegligging

De natuurlijke bestanddelen hebben niet alleen milieuvoordelen, aldus Goodyear. Soja-olie zou de flexibiliteit van de banden bij lage temperaturen naar een hoger plan brengen. Daardoor claimt de bandenfabrikant meer tractie op natte en besneeuwde ondergronden. De natuurlijke silica vermindert op zijn beurt de rolweerstand, zonder dat de grip eronder lijdt.



Band van de toekomst is volledig duurzaam

Op de innovatiebeurs CES in Las Vegas toonde de bandenfabrikant een band die nog een stap verder gaat en voor 90 procent uit natuurlijke en gerecyclede materialen bestaat. Deze band is nog niet productierijp, maar is volgens Goodyear wel de opmaat naar een volledig duurzame band die we in het komende decennium gaan zien. En nu maar hopen dat deze nieuwe natuurbanden niet duurder zijn dan je auto! Of dat er na een paar jaar niet meer van over is dan een beetje rijstebrij en een plasje soja-olie ...