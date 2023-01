Mercedes doet Tesla na en bouwt eigen laadnetwerk

Mercedes neemt de elektrificatie van zijn modellengamma serieus en gaat zelfs een eigen laadnetwerk bouwen. Net als Tesla. Voor 2030 wil Mercedes wereldwijd meer dan 10.000 high-power-laadstations hebben.

Dat we naar een toekomst gaan waar de fossiele brandstoffen verdwijnen en de elektrische auto’s het overnemen, weten we al een tijdje. Mercedes speelt hierop in door aan de slag te gaan met een eigen laadnetwerk. Dat maakte het automerk bekend tijdens de CES in Las Vegas.

Mag je met een ander merk EV ook bij Mercedes laden?



Maar hoe gaan die Mercedes-laadstations dan werken? Mercedes-rijders kunnen straks vanuit hun Mercedes EQE, Mercedes EQS en consorten een felbegeerd plekje reserveren bij een lader. Om elektrisch rijden te stimuleren, maakt Mercedes de laadstations niet exclusief beschikbaar voor zijn eigen auto’s. Als jouw auto de laadtechniek van Mercedes aankan, mag je die straks ook bij een Mercedes-laadstation laden. Wel betaal je als vreemdmerkrijder een hoger tarief dan Mercedes-eigenaren. Dat dan ook wel weer.



350 kW snellaadkracht bij Mercedes-laadstations



De high-power-laders van het Mercedes-laadnetwerk krijgen een snellaadcapaciteit van 350 kW. Dit wordt in de toekomst mogelijk nog meer. Heel lang zul je dus niet hoeven wachten tot je weer verder kunt rijden. Maar misschien doe je dat toch wel vrijwillig. Mercedes wil namelijk elk station voorzien van een eetgelegenheid, toiletten en veiligheidscamera’s. Zo worden die vervelende laadonderbrekingen ook 's avonds prettige, veilige pauzes en geen enge, nare onderbrekingen op een kil, kaal en verlaten laadstation.

Mercedes doet een Trumpje: America First!

Jammer voor ons Europeanen: Mercedes lijkt de lijfspreuk van ex-president Donald Trump ter harte te nemen: ‘America First!’. Het premiummerk begint de constructie van zijn laadnetwerk namelijk in Noord-Amerika. In samenwerking met MN8 Energy en ChargePoint moeten tegen 2027 al 400 hubs met in totaal 2.500 high-power laders over Noord-Amerika verspreid zijn.

Pas daarna richt Mercedes zijn pijlen op Europa en China. Voor het einde van het decennium wil Mercedes 10.000 high-power laders over de wereld hebben staan. Oké, met ‘America First’ kunnen we leven, maar mag Nederland dan wel als tweede?