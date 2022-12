5 redenen waarom autorijden in 2023 nog duurder wordt

Autorijden wordt in 2023 opnieuw duurder. De oorzaken liggen vooral bij de vijf B's: brandstof, bpm, bijtelling, wegenBelasting en boetes.



De afgelopen jaren is autorijden fors duurder geworden. Als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen van grondstoffen en brandstoffen, bovendien ontstond er schaarste aan diverse onderdelen. Het resulteerde in hogere prijzen en lange levertijden voor nieuw auto's. Als bijeffect steeg de vraag naar jonge tweedehands auto's enorm, zodat ook die gemiddeld duurder werden. Sterker nog, de gemiddelde occasionprijs was nog nooit zo hoog als nu. Volgens occasionplatform AutoScout24 ligt die momenteel op 24.772 euro.

1. Brandstofprijzen sterk omhoog

Om de automobilist te compenseren voor de sterk gestegen brandstofprijzen, verlaagde de overheid de accijns op benzine, diesel en lpg in 2022 met 21 procent. Voor benzine kwam dat neer op 17 cent per liter, voor diesel op 11, en voor lpg op 4 cent. Eigenlijk zou de accijns al per 1 januari weer naar het oude niveau gaan, maar na aandringen van een aantal belangenorganisaties is dit uitgesteld naar 1 juni 2023. Maar dat niet alleen: de accijnzen worden dan ook geïndexeerd, oftewel aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat benzine in juni waarschijnlijk 23 cent per liter duurder wordt. En dan houden we nog geen rekening met eventuele - niet-onwaarschijnlijke - stijgingen van de olieprijs. Zo is diesel door de boycot van Russische olie bij veel tankstations nu alweer duurder dan benzine.

2. Nieuwe auto's duurder door bpm

Een andere boosdoener is de verhoging van de bpm. Die wordt vanaf 1 januari 2023 anders berekend. Eerder meldden we dat een zuinige auto in het B- of C-segment zomaar 1000 euro duurder kon worden. Maar nu blijkt dat ook de prijzen van de allergoedkoopste auto's in het A-segment serieus omhooggaan. In september brak de goedkoopste auto van Nederland, de Mitsubishi Space Star, al door de magische grens van 15.000 euro. Vanaf dat moment kostte de A-segmenter 15.490 euro. Vanaf januari moet je echter 15.990 bij elkaar sprokkelen als je een nieuwe Space Star wilt. Een ander voorbeeld is de populaire Toyota Aygo X. Die gaat van 16,950 euro naar 18.595 euro!



3. Wegenbelasting stijgt in 2023



Doordat een steeds groter deel van het Nederlandse wagenpark uit wegenbelastingvrije elektrische auto's bestaat, zien zowel de rijksoverheid als de provincies hun inkomsten uit de mrb teruglopen. Om dit te compenseren, verhogen de provincies Zuid-Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Groningen de zogenaamde provinciale 'opcenten'. Zuid-Holland spant de kroon met een verhoging van de tarieven met bijna 4 procent.

4. Leaserijders elektrische auto's ook duurder uit

Veel werkgevers verplichten hun werknemers om in een elektrische leaseauto te rijden. Daarvoor blijft het bijtellingspercentage gelijk: 16 procent. Dat is niet zulk goed nieuws als het lijkt. Want vanaf 2023 geldt dit percentage tot nog maar 30.000 euro in plaats van 35.000 euro. Voor het deel van de fiscale waarde dat boven de 30 mille ligt, geldt en bijtellingspercentage van 22 procent - hetzelfde tarief als voor hybrides en auto's op benzine. Aangezien er behalve de Dacia Spring geen enkele EV onder de magische prijsgrens van 30.000 euro blijft, ben je als nieuwbakken leaserijder met een elektrische auto vrijwel altijd duurder uit.

5. Boetebedragen fors omhoog

Onlangs schreven we al dat ook verkeersboetes omhooggaan in 2023. Een van de sterkste stijgingen zien we bij de sanctie die staat op het spelen met je telefoon achter het stuur. Die gaat van 350 naar 380 euro. Maar dat is zeker niet de enige verkeersovertreding die duurder uitvalt als je wordt betrapt.