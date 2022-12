Deze schitterende Alfa Romeo hebben we te danken aan een Duitser

Wij zijn zeker geen fan van alles wat ze bij Zagato ontwerpen, maar deze Alfa Romeo Giulia SWB Zagato is misschien wel de mooiste Alfa Romeo sinds jaren. En dan te bedenken dat we hem te danken hebben aan een Duitser ...



Eigenlijk komt deze Alfa Romeo Giulia SWB Zagato op een heel raar moment. Want Zagato ontwierp hem om de 100-jarige samenwerking met Alfa Romeo te vieren. Alleen begon de samenwerking tussen de twee Milanese bedrijven in 1921, met de TIPO G1.

Een Alfa Zagato die we te danken hebben aan een Duitser



Ach, we schenken het designhuis graag vergiffenis voor het laatkomertje, want wat is het een schitterende auto geworden. Helaas houdt Zagato het bij slechts één exemplaar. Ben je net als wij op slag verliefd, maar heb jij wél een koffer met gespaarde euro's onder je bed? Ook dan hoef je je niet bij het Zagato-pand in Milaan te melden. De auto is namelijk al verkocht ... aan een Duitser. En meer exemplaren komen er niet.

V6 met 540 pk voor Giulia SWB Zagato

Nu niet meteen verontwaardigd reageren, want het is wel aan diezelfde Duitser te danken dat de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato er überhaupt is gekomen. De man is een fervent Zagato- en Alfa-verzamelaar. Toen hij lucht kreeg van het Zagato-idee om een uniek feestmodel te bouwen op het huidige Giulia- en Stelvio-onderstel, meldde hij zich onmiddellijk als 'sponsor'. En toen Zagato aangaf de 540 pk sterke V6 uit de Giulia GTAm te gaan gebruiken, gecombineerd met een handgeschakelde zesbak, werd de Duitse verzamelaar niet minder enthousiast.

The Beauty & The Monster

Gelukkig bleef Zagato met het designvan de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato - wat ons betreft - ver weg bij de lijnen van de Alfa Romeo SZ uit 1990, eveneens een Zagato-ontwerp. Dit nogal woest en hoekig ogende model staat bekend als Het Monster. De nieuwe creatie zouden wij daarentegen graag The Beauty willen noemen. Want wat is dit een schitterende auto geworden. Ondanks zijn ingekorte wielbasis heeft de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato prachtige proporties. Maar ook details als de vloeiend gevormde bilpartij en het typische Alfa-front doen ons watertanden.



Ben jij ook een gefortuneerd Alfa-fan? Misschien kun je je dan vast opgeven voor het volgende jubileummodel. Misschien ben je dan in 2031 wel aan de beurt. Of in 2032 ... Maar weinig kans dat er dan nog een ronkende V6 onder de kap ligt!