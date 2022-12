Hyundai Ioniq 6 prijs (2023): goedkoper dan Ioniq 5, maar reken je niet te snel rijk

De prijs van de Hyundai Ioniq 6 valt op het eerste gezicht reuze mee. Maar als je beter kijkt, verslik je je alsnog een klein beetje.

Hyundai laat ons nogal eens schrikken van de prijs van de Hyundai Ioniq 6. Eerst van het torenhoge bedrag van de First Edition. Die kostte liefst 62.895 euro. Maar dat was een luxe uitgevoerde versie met 20-inch wielen, twee elektromotoren (325 pk en 605 Nm), en een rijbereik van 519 kilometer. Nederland kreeg 250 exemplaren en die zijn allemaal uitverkocht.

Hyundai Ioniq 6 prijs

Nu zijn ook de prijzen van de andere versies van de Hyundai Ioniq 6 bekend. De basisprijs is 45.895 euro. Een verrassend bedrag. Want daarmee is hij goedkoper dan de Hyundai Ioniq 5, die minimaal 48.295 euro kost. En dan profiteren particuliere kopers in 2023 ook nog van een aankoopsubsidie van 2950 euro. Dat komt doordat de fiscale waarde (zonder kosten rijklaar maken) nét onder de 45.000 euro ligt. Alleen moet je dan geen enkele optie aanvinken, want dan schiet-ie eroverheen en kun je fluiten naar je subsidie.



Strik om de Ioniq 6, inpakken en wegwezen dus? Niet helemaal. Voor dat bedrag krijg je een Ioniq 6 met een batterijpakket van 53 kWh. Bij de Ioniq 5 is het batterijpakket wat groter: 58 kWh. Bovendien krijg je meer vermogen: waar de Ioniq 5 het moet doen met 151 pk, is de basisversie van de Ioniq 5 goed voor 170 pk.

Hyundai Ioniq 6: verblufffende actieradius

Toch speekt de Ioniq 6 een sterke troef uit. Want zelfs met dit kleine batterijpakket is de actieradius liefst 429 kilometer. Ter vergelijking: de Ioniq 5 Style 58 kWh komt maar tot 384 kilometer. Het verbruik van de Ioniq 6 is dan ook indrukwekkend, met een gemiddelde onder de 14 kWh/100 km. Kom daar maar eens om bij de Ioniq 5, die elke 100 kilometer 16,7 kWh aan stroom opslokt.



Naast de Ioniq 6 met 53 kWh zijn er ook versies met het krachtige batterijpakket van 77,4 kWh. Daarvoor betaal je minimaal 50.895 euro. Ook dat is wat goedkoper dan de Ioniq 5, die met hetzelfde batterijpakket 1000 euro duurder is. Verder kun je bij beide modellen kiezen uit achterwielaandrijving en 4WD.

Wat krijg je voor je geld?

De Hyundai Ioniq 6 wordt, in tegenstelling tot veel Chinese concurrenten, niet vanaf de basisuitvoering geleverd met een warmtepomp. Die is standaard vanaf de Connect-versie, die 50.395 euro kost (53 kWh).



Je kunt de warmtepomp ook als optie op de basisversie bestellen (1495 euro). Voor 18-inch lichtmetalen wielen, batterijverwarming, een achteruitrijcamera, automatische airco en een 12,3-inch multimediascherm hoef je niets bij te betalen. Dan moet je wel accepteren dat je rondrijdt in een Ioniq 6 met een nogal, eh, opvallende kleur blauw (zie foto). Al hopen we dat het aan het computerscherm ligt en dat de kleur daadwerkelijk alleen ter illustratie is. Voor andere kleuren betaal je 895 euro extra.