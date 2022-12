Waarom je van Mercedes met deze auto niet naar de supermarkt mag

In het altijd gezellige en sobere Dubai heeft Mercedes de Mercedes-Maybach Haute Voiture S 680 onthuld. Als je één van de 150.000 stuks mocht weten te bemachtigen, moet je niet denken dat je ermee naar de supermarkt mag.



Ooit was Mercedes het merk van de sobere en degelijke klasse. Als je wilde, kon je het ook superdeluxe krijgen, maar opzichtig werd het eigenlijk nooit. De laatste jaren heeft Mercedes geleidelijk afscheid genomen van dat degelijke imago. En met de Mercedes-Maybach Haute Voiture komt er een definitieve dubbeldikke streep onder. De auto is in alle opzichten overdadig. Net als de meeste haute couture waarop Mercedes' absolute toplimousine is geïnspireerd.



Of, zoals Gordon Wagener, de hoogste designbaas van de Mercedes Group het zegt: “De royale uitrusting en de exclusieve designelementen maken de Mercedes-Maybach S-Klasse Haute Voiture tot een van de meest extravagante modellen die we ooit hebben gemaakt – hij is de ultieme belichaming van ‘sophisticated luxury’."



Goud, parelmoer en champagne in de Mercedes-Maybach Haute Voiture



In ons woordenboek betekend sophisticated zoiets als 'verfijnd', maar de vraag is of je de combinatie van lichtroze metallic en donkerblauwe lak met daaronder zwarte lichtmetalen wielen echt verfijnd vindt. Of zit de verfijning in het interieur?



Daar trakteert de Mercedes-Maybach S 680 ook op donkerblauwe en roségouden tinten, aangevuld met elementen in kristalwit en glanzend opaalwit. Het meubilair is bekleed met bouclé-stof, in blauw, beige, roségoud en goud. De hoogpolige vloermatten zijn vervaardigd van linnen en mohair. Goed nieuws voor de kleurgevoelige, champagne nippende achterpassagiers: de meegeleverde champagne glazen zijn ook roze met goud.



Bijpassende tassen voor je Mercedes-Maybach



Uiteraard kan het infotainment niet achterblijven bij alle glamour en glitter aan boord. Met glitterwolken en ontelbare accenten in glinsterend roségoud benadrukt het MBUX-systeem de catwalk-sfeer die bij haute couture hoort. Heb je het orderformulier al ingevuld, maar vraag je je in paniek af welke tas je in hemelsnaam bij je Mercedes Maybach Haute Voiture S 680 moet dragen? Nou, in elk geval niet je AH- of Lidl-shopper, want deze auto is volgens Mercedes alleen bedoeld voor speciale gelegenheden. Toch hoef je niet meteen naar je favoriete Prada-, Louis Vuitton- of Balenciaga-boetiek te rennen, want Mercedes-Maybach heeft speciaal bij de Haute Voiture een aantal leuke tasjes ontworpen.

Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture: verfijning onder de motorkap



Zuchtend van al die weelde werpen wij een blik op de technische specificaties. En ons hart maakt een sprongetje: onder de donkerblauwe motorkap ligt namelijk een V12. waarschijnlijk een van de allerlaatste die nog gemaakt worden. Fluisterstil, maar meer dan 600 pk sterk brengt hij je in de zevende hemel van rijgenot. Daar heb je die verlichte Mercedes-sterretjes in het interieur helemaal niet voor nodig. Ware verfijning zit onder de motorkap ...



Prijs Mercedes-Maybach S 680 Haute Voiture

We durven bijna niet te vragen wat dat kost ... Gezien de prijs van een 'gewone' Mercedes-Maybach S 680 van dik 320.000 euro, gokken we op een bedrag tussen de 4 en de 5 ton. Daarmee begeeft deze 'Mercedes voor speciale gelegenheden' zich op Rolls-Royce-terrein. En dat is waarschijnlijk precies de bedoeling.