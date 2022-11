Allseasonsbanden of toch winterbanden kiezen? 6 vragen en antwoorden

Wie nu toe is aan nieuwe autobanden, zal zich misschien afvragen: winterbanden, of toch allseasons? Feit is dat vierseizoenenbanden steeds populairder worden. Maar wie heeft de vierseizoenenband eigenlijk uitgevonden, wat is het precies en wat zijn de voor- en nadelen?

1. Waar en voor wie is een vierseizoenenband het meest geschikt?

Een vierseizoenen- of allseasonsband heeft een profiel dat de eigenschappen van zomer- en winterbanden met elkaar combineert. Zeker in het Nederlandse klimaat is de vierseizoenenband eigenlijk ideaal. Onze winters zijn meestal mild, zonder al te veel sneeuw, ijs en vorst. De rest van het jaar kennen we veel afwisseling van droge en natte periodes.



Vierseizoenenbanden zijn in Nederland en België pas sinds kort populair. Toch bestaan ze al meer dan 40 jaar. Het is het van oorsprong Amerikaanse bandenmerk Goodyear dat de vierseizoenenband bedacht. In 1977 was de Goodyear Tiempo de allereerste allseasonsband ter wereld. Hij had een aangepaste rubbersamenstelling die voor een optimale grip zorgde, ook op natte ondergronden. De huidige vierseizoenenband van Goodyear is de Vector 4Seasons Gen-3, die nu een paar jaar op de markt is en in die tijd tal van internationale bandentests heeft gewonnen.

2. Wordt het brandstofverbruik hoger met allseasonsbanden?

De rolweerstand van moderne vierseizoenenbanden is ongeveer gelijk aan die van zomer- en winterbanden. Dat betekent dat het brandstofverbruik nauwelijks wordt beïnvloed. In de grote allseasonsbandentest die onze collega’s van Auto Zeitung in 2021 uitvoerden, onderscheidde de Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 in de maat 205/55 R16 H zich positief met een zeer lage rolweerstands­index.

3. Slijten vierseizoenenbanden sneller?

Allseasonsbanden hebben niet alleen een wintervast profiel met lamellen. Ze hebben ook een rubbersamenstelling die zachter is dan bij zomerbanden. Bij hogere temperaturen, gecombineerd met een agressievere rijstijl, kunnen vierseizoenenbanden dan ook iets sneller slijten dan zomerbanden. Wie defensief rijdt, zal geen last hebben van sneller slijtende allseasons. Het is evengoed verstandig om bij het vergelijken van banden te letten op de testscores voor slijtvastheid.

4. Hoe goed doen allseasonsbanden het bij hitte en sneeuw?

Er zijn twee typen vierseizoenenbanden. Het eerste type betreft zomerbanden met wintervaste eigenschappen (foto links). Dit type heeft grotere, stijvere profielblokken en niet zo veel lamellen. Zulke banden doen het goed onder warme, droge omstandigheden. Ook staan ze hun mannetje bij zware regenval. Op losse sneeuw kunnen ze daarentegen nauwelijks uit de voeten. De meeste moderne vierseizoenenbanden kun je kort door de bocht omschrijven als winterbanden met zomereigenschappen. Je herkent ze aan het grote aantal lamellen, die op een besneeuwd wegdek voor extra grip zorgen.



Gemiddeld is dit type banden iets minder stabiel dan zomerbanden wanneer je bij hoge temperaturen en op een droge ondergrond de grenzen van de wegligging opzoekt. Kijken we daarentegen naar de remweg en het geluidscomfort, dan doen de allseasonsbanden het juist uitstekend. Alleen als vierseizoenenbanden zijn voorzien van het sneeuwvlokjessymbool, worden ze officieel erkend als winterbanden, waar dat vereist wordt. Alleen de lettercombinatie M + S volstaat niet.



Ook voor wintertips en bespaaradviezen ben je bij Auto Review aan het juiste adres.



Dit is belangrijk als je onder winterse omstandigheden door onder meer Duitsland en Frankrijk rijdt. Als je daar bij sneeuw of ijs bij een ongeval betrokken raakt en je auto heeft geen banden met sneeuwvlokjessymbool, dan kan dat je op hoge boetes komen te staan. Daarnaast kan je autoverzekering moeilijk gaan doen.



5. Ben je met allseasons goedkoper uit?

Puur kijkend naar de aanschafprijs, ben je met een set goede vierseizoenenbanden niet duurder of goedkoper uit dan met een set winter- of zomerbanden van een gerenommeerd merk. Heb je echter een winter- én een zomerset, dan zijn allseasonsbanden al snel voordeliger. Je rijdt er het hele jaar mee, en dus rijd je ze waarschijnlijk helemaal op. Als je daarentegen bij zachte winters weleens een wissel overslaat, zijn de winterbanden misschien verouderd voordat het profiel ‘op’ is. Daarnaast ben je geen geld kwijt aan een winterbandenhotel, bandenwissels of een extra set wielen.

6. Zijn vierseizoenenbanden ook geschikt voor suv’s en sportwagens?

Ook voor zware en krachtige suv’s zijn allseasons op de markt. Sterker nog, er zijn automerken die hun suv’s en crossovers er af fabriek mee uitrusten. Voor echt snelle en sportieve auto’s geven wij in het warme seizoen de voorkeur aan zomerbanden. Tenzij je ondanks die wulpse lijnen en het overschot aan pk’s ook bij mooi weer rijdt als je oma met een kofferbak vol verse eieren.