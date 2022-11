Dit is de groenste elektrische auto, en die wil jij niet hebben

Sinds 2019 bestaat er zoiets als de Green NCAP. Dit testprogramma beoordeelt welke auto's het milieuvriendelijkst zijn. Dat een elektrische auto de betere kaarten heeft in vergelijking tot een brandstofauto, mag geen verrassing heten. Toch zie je de nummer één uit de nieuwste testresultaten waarschijnlijk niet aankomen ...

Green NCAP beoordeelt de deelnemende auto's op verbruik en de uitstoot van onder meer CO2, fijnstof, stikstofoxiden, etcetera. De testinstantie (die ondersteund wordt door Euro NCAP, bekend van de crashtests) zegt hierbij gebruik te maken van omvangrijkere testmethodes dan wettelijk vereist. Met het testprogramma wil Green NCAP autofabrikanten stimuleren auto's te ontwikkelen die zuiniger en groener zijn.

Tweetrapsraket

Nieuw voor 2022 is de tweetrapsraket die alle deelnemende auto's moeten ondergaan. Ze moeten drie keer de testbank op en vervolgens over de openbare weg rijden. Alleen de auto's die tijdens deze basistests minstens 3,5 van de tien punten halen én gemiddeld vijf punten scoren, gaan door naar de volgende ronde, het daadwerkelijke testen. De puntentelling van het songfestival is er niks bij.

Dat zie je van verre aankomen

Uit de nieuwste testresultaten van Green NCAP 2022 blijkt dat een elektrische auto als beste uit de test komt. Dat zie je natuurlijk van verre aankomen, net als Zweden altijd hoog in de finale van het songfestival eindigt. Toch is de elektrische auto die door Green NCAP als groenste wordt uitgeroepen een verrassing, namelijk de Dacia Spring!

Dacia Spring: rapportcijfer 9,9

Dat nota bene de goedkoopste elektrische auto volgens de nieuwste testresultaten van Green NCAP 2022 de milieuvriendelijkste is, mag best een prestatie heten. Zeker gezien het rapportcijfer 9,9, dat hoger is dan dat van nieuwkomer Nio ET7. Van zulke rapportcijfers konden wij vroeger alleen maar dromen.

Overigens staan er niet alleen elektrische modellen in de meest recente top 10 van Green NCAP 2022:

Dacia Spring: 9,9 Tesla Model 3: 9,8 Nio ET7: 9,6 Renault Megane E-Tech Electric: 9,6 Audi Q4 e-tron: 9,6 Cupra Born: 9,6 Hyundai Ioniq 5: 9,4 Link & Co 01: 6,1 Toyota Aygo X 1.0: 5,6 Skoda Fabia 1.0 MPI: 5,6

Nio ET7 actieradius opeens 340 kilometer

Dat de Tesla Model 3 de goedkoopste elektrische auto nét voor moet laten gaan, heeft volgens Green NCAP te maken met het hogere verbruik van de Tesla bij een temperatuur van -7 graden Celsius. En om een indruk te krijgen hoeveel meer je bij vrieskou met een elektrische auto verbruikt: de Nio ET7 en Tesla Model 3 noteerden een 72 (!) procent hoger verbruik bij -7 graden Celsius dan volgens fabrieksopgave. Dan bedraagt de Nio ET7 actieradius met 100 kWh batterij opeens 340 kilometer in plaats van 580. Je zou bijna blij worden van de opwarming van de aarde ...