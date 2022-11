Tesla Model S Plaid in Nederland: waarom jij de beloofde topsnelheid van 322 km/h op je buik kunt schrijven

De zinderende Tesla Model S Plaid is eindelijk in Nederland, met een 0-100 in 2,1 seconden en een top van 322 km/h. Alleen kost die topsnelheid je duizenden euro’s. En dan hebben we het niet over de snelheidsboetes …

De specs van de Tesla Model S Plaid doen alle concurrenten bibberen. Drie elektromotoren, 1020 pk, een sprint van 0 naar 100 in 2,1 seconden. Twee komma een seconden. Dat is sneller dan een Bugatti Chiron met zijn 1600 pk sterke W16 (2,4 s)! En dan heeft de Model S Plaid ook nog eens een meer dan acceptabele actieradius van 600 kilometer.

Tesla Model S Plaid in Nederland

In Amerika is de Tesla Model S Plaid allang te koop, maar Europa wachtte met smart op zijn komst. Maar lang leve de socials, want inmiddels hebben de eerste trotse eigenaren foto’s geplaatst van hun nieuwste aanwinst, na een wachttijd van bijna twee jaar. In Nederland zijn twee Plaids geregistreerd bij de RDW.



Addertje onder het gras

De topsnelheid van de Tesla Model S Plaid is in Amerika 175 mph (282 km/h). Maar boffen wij even, want voor Europa slooft Tesla zich nog even extra uit. Musk en zijn matties beloven ons een top van 322 km/h.

Toen zijn we gaan speuren en vonden we een addertje onder het gras. Kijk je op de Tesla-website, dan zie je dat je kan fluiten naar die krankzinnige snelheid 322 km/h. Net als in de VS, is de topsnelheid in Nederland ‘maar’ 282 km/h. Die kan alleen worden verhoogd als je de Tesla Model S Plaid besteld ‘een betaalde hardware-update’. We speuren verder en wat blijkt? Je moet carbonkeramische remmen bestellen om 322 km/h te kunnen rijden, en die kosten 20.000 dollar (iets minder dan 20.000 euro).

Tesla Model S Plaid prijs gaat omhoog

In de zomer van 2022 werd een basisprijs voor de Tesla Model S Plaid onthuld van 139.990 euro. Maar wil je echt 322 km/h rijden met je Tesla Model S Plaid, dan moet je dus 20.000 euro extra van je spaarrekening halen. Met de keramische remmen, komt de prijs van de Tesla Model S Plaid uit op bijna 160.000 euro.



Extra weetjes over de Tesla Model S Plaid

Nu we toch in de specs neuzen: de Model S Plaid mag een aanhanger trekken van 1600 kilo. Koppel dus gerust een sleurhut achter de snelste elektrische auto van het moment. Het gewicht van de auto is 2265 kilo. Dat lijkt veel, maar is juist relatief weinig vergeleken met een Rolls-Royce Spectre of Volvo EX90 (bijna 3000 kilo).

En de naam Plaid? Die komt uit de film Space Balls, een parodie op Star Wars. De ruimteschepen in de film hebben vier snelheden: Light Speed, Ridiculous Speed, Ludicrous Speed (ook die ken je van Tesla) en - de meest waanzinnige - Plaid.