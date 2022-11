Bij deze politiecontrole dreigt 62 procent Nederlanders rijbewijs kwijt te raken

Volgens een onderzoek van verzekeringsmaatschappij Interpolis gebruikt 62 procent van de Nederlandse automobilisten zijn smartphone weleens achter het stuur. Wie dat vanaf vandaag in België doet, kan zomaar zijn rijbewijs kwijtraken.

In hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat 86 procent van de Nederlanders het gevaarlijk vindt als ze naast een bestuurder zitten die met zijn telefoon bezig is. Toch zit bijna twee derde van de respondenten zelf ook weleens met zijn telefoon te pielen tijdens het rijden. Blijkbaar achten zij de pakkans te klein en aanvaarden ze het minimale risico op een boete. Al is die wel hoog: 350 euro.

Nieuw wapen tegen appende bestuurders



Politie en justitie van de Belgische provincie Limburg zagen dit strategische gedrag van de autorijdende bellers en appers ook. Daarom zetten de vanaf vandaag een nieuw wapen in.



Blijf op de hoogte van nieuwe verkeersregels en -boetes.



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Tot en met zondag 20 november gaat de politie extra controleren op automobilisten die met hun smartphone in de weer zijn. Van bestuurders die worden betrapt, wordt onmiddellijk het rijbewijs ingevorderd. Niet voor eeuwig en altijd, maar voor acht dagen. Bovendien moeten de smartphonepiloten zich later voor een politierechter verantwoorden.



50 verkeersdoden door gsm-gebruik bestuurders



Vind je dat wel erg heftig? Bedenk dan in acht procent van de dodelijke ongevallen in België sprake is van telefoongebruik. Vertaald naar aantallen slachtoffers, betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar. Volgens de Belgische autoriteiten is daarom dringend een mentaliteitsverandering nodig. Ze verwachten dat de dreiging om ruim een week het rijbewijs kwijt te raken, daaraan kan bijdragen.