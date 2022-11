De Audi e-tron is niet meer, lang leve de Audi Q8 e-tron!

Dat de Audi e-tron voortaan als Audi Q8 e-tron door het leven gaat, betekent niet dat je alle Audi SUV modellen opeens gemakkelijker van elkaar kunt onderscheiden. Het betekent wel dat je op een volle acculading een heel stuk verder komt dan het uitgaande model, de Audi e-tron.

Door de auto Audi Q8 e-tron te noemen, benadrukt Audi de positie van het nieuwe topmodel binnen de lijn van elektrische Audi SUV en crossover modellen, zegt het Audi zelf. Wij zien vooral een andere auto dan de Audi Q8 die desondanks Audi Q8 e-tron wordt genoemd. Terwijl de enkele aanduiding e-tron best wat meer krediet verdient. Met de Audi e-tron begon Audi in 2018 namelijk aan zijn elektrische toekomst. Over elf jaar moet Audi een volledig elektrisch automerk zijn.

Audi-logo is voortaan zo plat als een dubbeltje



Ook de nu gepresenteerde nieuwe Audi Q8 e-tron (feitelijk een facelift van de Audi e-tron) luidt voor Audi een nieuw hoofdstuk in. Namelijk dat waarin het bekende logo van Audi voortaan zo plat als een dubbeltje is. Tweedimensionaal heet dat en elke nieuwe Audi die vanaf nu op de markt wordt gebracht, krijgt hem. De vier ringen zijn niet langer chroomkleurig maar spierwit tegen een gitzwarte achtergrond.

Audi Q8 e-tron: keuze uit drie aandrijflijnen

Audi levert de Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron (dezelfde auto maar met aflopende daklijn) met de keuze uit drie verschillende aandrijflijnen en elektrische vierwielaandrijving:

Audi Q8 50 e-tron, 341 pk, 664 Nm, 200 km/h

Audi Q8 55 e-tron, 408 pk, 664 Nm, 200 km/h

Audi SQ8 e-tron, 503 pk, 973 Nm, 200 km/h

Audi Q8 e-tron komt stuk verder

Het vermogen van de twee laatste modellen is gelijk gebleven, de basisversie heeft er bijna 30 pk bijgekregen. Wat alle drie de aandrijflijnen erbij hebben gekregen, is actieradius. Dat was wel nodig, want de e-tron komt - als vroegere elektrische auto - niet zo heel ver, namelijk zo'n 350 kilometer. De Audi SUV modellen rijden nu op een volle acculading respectievelijk 491, 582 en 494 kilometer (WLTP). En als je genoegen neemt met wat minder hoofdruimte op de achterbank en je de meer gestroomlijnde Sportback kiest, zijn de cijfers nog gunstiger, namelijk achtereenvolgens 505, 600 en 513 kilometer.

Grotere accupakketten

Wat ook flink gegroeid is, is de capaciteit van het accupakket. De Audi Q8 e-tron is uitgerust met een batterijpakket met een nettocapaciteit van 89 kWh. De Q8 55 e-tron en SQ8 e-tron hebben een batterij met een nettocapaciteit van 106 kWh. Voorheen was het grootste accupakket maximaal 87 kWh. Bij een snellader bereikt de basisversie een maximum laadkracht van 150 kW, de andere versies hebben een laadvermogen van 170 kW. Het grotere accupakket kan in ongeveer 31 minuten worden opgeladen van 10 tot 80 procent wat volgens Audi gelijkstaat aan een actieradius van 420 kilometer.

Aan een publieke laadpaal of wallbox kan de Audi Q8 e-tron met een vermogen van 11 kW worden opgeladen. Optioneel biedt Audi een 22 kW boordlader aan.

Betere stroomlijn

De grotere actieradius van de Audi Q8 e-tron is ook deels te verklaren door de betere stroomlijn (0,24 versus 0,26 van het vorige model). De Q8 e-tron is de eerste Audi waarbij het gebied rond de grille automatisch afdicht, naast de elektrische shutters die de luchttoevoer naar de radiateur sluiten. Ook een verbeterde asynchroonmotor op de achteras heeft tot meer actieradius geleid. Als de motor niet wordt gebruikt, heeft hij minder energie nodig om trekkracht te genereren. Dit heeft een gunstig effect op het stroomverbruik en de actieradius.

De nieuwe Audi Q8 (Sportback) e-tron staat vanaf februari 2023 bij de dealer. De prijzen worden nog bekendgemaakt.