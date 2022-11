Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Nederlandse autokopers verstandige keuzes maken en elektrische auto’s duurder worden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

- Flop – Wij kunnen de Hyundai Ioniq 6 niet betalen

De eerste prijzen van de Hyundai Ioniq 6 zijn even schrikken. Voor de Ioniq 6 First Edition betaal je minimaal 62.895 euro. Goedkopere uitvoeringen van de elektrische Hyundai volgen later.

- Flop – Zo wordt de dieselrijder driedubbel de dupe van de brandstofcrisis

De enorme stijging van de energie- en brandstofprijzen, heeft voor bijna iedereen vervelende gevolgen. Als we ons even beperken tot automobilisten, dan is de Nederlandse dieselrijder het zwaarst de pineut. Hij wordt driedubbel de dupe.

- Flop – Elektrische auto’s worden juist duurder in plaats van goedkoper

Wie zich beklaagt over de hoge prijzen van elektrische auto's krijgt vaak te horen dat de accutechniek en dus de EV's de komende jaren veel goedkoper worden. Deze Nederlandse hoogleraar beweert juist het tegendeel.

+ Top – Als je het zo bekijkt, is de VW ID. Buzz oké geprijsd

Toen we hoorden dat de Volkswagen ID. Buzz een prijs van 69.990 euro heeft, gingen de surfplanken en hawaïshirts direct terug naar zolder. Zijn alle elektrische busjes zo duur?





+ Top – Nederlandse autokoper maakt verstandige keuzes

In oktober 2022 verkochten de Nederlandse dealers 20 procent meer auto’s dan een jaar eerder. Wat opvalt als je naar de top 6 kijkt, is dat de Nederlandse autokoper in deze onzekere tijden voor zekere keuzes gaat.

+ Top – Met een Lightyear 0 onder je kont red je het elektriciteitsnet

Als het gaat over de toekomst van elektrisch rijden, hoor je steevast dat ons elektriciteitsnet het opladen van zoveel EV’s niet aankan. De volledig elektrische en super zuinige Lightyear 0 (voorheen Lightyear 1) draagt bij aan de oplossing.