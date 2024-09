Dit overleden Nederlandse automerk vertoont opeens een teken van leven

Nieuws

Ken je Lightyear nog, de Nederlandse fabrikant van de zonneauto Lightyear 0? Die auto leek veelbelovend en werd zelfs al geproduceerd. Toen ging Lightyear plotseling failliet. Maar het merk is nog niet helemaal kassiewijle.

Lightyear failliet

Begin 2023 werd de Nederlandse autofabrikant failliet verklaard. De droom van de Lightyear 0 spatte uiteen en de modellen die al van de band waren gelopen, werden geveild. Het eerste exemplaar dat gebouwd is, vind je nog altijd online op een veiling. Hiervoor is een bedrag geboden van 17.500 euro, een schijntje in vergelijking tot de nieuwprijs van 2,5 ton. Je moet nog wel even een typegoedkeuring regelen.



Lightyear 2

Na de productiestop van de 0 gaf Lightyear aan zich te willen richten op de Lightyear 2, een zonneauto die minder dan 40.000 euro moest kosten (zie de witte auto), maar ook dat project liep spaak. Op een gegeven moment maakte het bedrijf bekend in een afgeslankte vorm door te gaan en zich alleen te richten op de ontwikkeling en productie van zonnedaken voor andere autofabrikanten.

Lightyear haalt 10 miljoen euro op

Die nieuwe richting krijgt nu een stevige impuls. Volgens RTL Nieuws heeft Lightyear bij investeerders een bedrag opgehaald van 10 miljoen euro. Het geld wordt dus niet gebruikt om de Lightyear 0 tot leven te wekken, maar voor de ontwikkeling van zonnesystemen voor andere automerken. Of die daarop zitten te wachten, is overigens niet bekend.

Zodra merken zich aanmelden voor een zonnedak van Nederlands fabricaat, lees je dat in onze nieuwsbrief.

Eerste in serie gebouwde zonneauto

De Lightyear 0 was de eerste in serie geproduceerde auto die op zonne-energie rijdt. En het was nog een Nederlandse vinding ook! Puur op zonne-energie zou de Lightyear 70 kilometer ver moeten komen. Maar dan moet het wel zomer zijn, zonder een wolkje aan de lucht. Dankzij de elektromotoren en het batterijpakket van 60 kWh kun je op een bewolkte winterdag toch gewoon op pad en is de actieradius van de Lightyear 625 kilometer.



946 stuks

Van de Lightyear zouden 946 stuks worden gebouwd. Dat lijkt een raar aantal, maar een lichtjaar is gelijk aan 9,46 biljoen kilometer. Weet je dat ook weer … De Valmet Automotive-fabriek in Finland, waar de zonneauto van de band liep, zou in eerste instantie één auto per week produceren. Vervolgens zou in het eerste kwartaal van 2023 de productie geleidelijk worden opgevoerd. Maar zover is het dus nooit gekomen.