Waarom jij een tikje vreemd bent als je niets in je dashboardkastje bewaart - maar iets anders is nog veel gekker!

Ben jij een gemiddeld persoon? Dan heb je vast alleen maar een schadeformulier, je autopapieren en het instructieboekje in het dashboardkastje van je auto liggen. Maar er zijn ook automobilisten die spullen in het dashboardkastje bewaren die daar écht niet thuishoren.



Marktplaats.nl was nieuwsgierig naar wat automobilisten zoal in hun dashboardkastje bewaren. De verkoopsite vroeg 1100 Nederlanders om de klep open te maken en te vertellen wat ze toen aantroffen.

De top 3 van de meest gevonden spullen achter de klep van het dashboardkastje - of handschoenenkastje zoals het vroeger deftig heette - ligt voor de hand. Op plek 3 staan de autopapieren, al bewaart nog niet eens de helft van de automobilisten die in het dashboardkastje (45%).



Schadeformulier op 1



Veel meer mensen bergen het instructieboekje op in het handschoenenvak (70%). Op plaats 1 staat het schadeformulier. Dat ligt in 73 procent van alle dashboardkastjes. Kennelijk hebben we niet zo veel vertrouwen in de rijvaardigheid van onszelf en onze medeweggebruikers ...

Automobilist niet bang voor de winter



Het lijkt erop dat Nederlanders niet meer geloven in een koude winter. Slechts iets meer dan een derde van de automobilisten (38%) heeft een ijskrabber in het dashboardkastje. En de zonnebril hebben ze waarschijnlijk nog altijd op hun neus, want die wordt door maar 34 procent van de ondervraagden in het dashboard opgeborgen.



Van preppers tot zorgeloze types



In de top 10 komen we verder nog pen en papier, vochtige doekjes, reservelampen en -zekeringen en snoep tegen. De preppers onder de automobilisten hebben ook een telefoonoplader, zaklantaarn of papieren landkaart (voor als het internet uitvalt) bij zich. Opvallend genoeg vallen deze items maar net buiten de toplijst.

Slechts 1 procent van de ondervraagde automobilisten valt onder de totaal zorgeloze types. Bij hen ligt er helemaal niets, nada, null in het dashboardkastje. Da's best een beetje gek.



Waar bewaar jij je noodhamer?



Maar misschien nog wel gekker is dat bijna een kwart (24%) van de mensen de noodhamer in het dashboardkastje verstopt. Dat ding heet in het Engels toch niet voor niks life hammer?!

Paul de Vries, Automotive woordvoerder bij Marktplaats: “Het verbaast mij dat veel Nederlanders hun noodhamer in het dashboardkastje bewaren. De plek van de noodhamer moet namelijk bereikbaar zijn, zonder hiervoor de stoel te hoeven verplaatsen. Bovendien kan het dashboardkastje klemmen na een ongeluk. Stop hem dus niet in je dashboardkastje, maar zorg bijvoorbeeld voor meerdere noodhamers aan de zijkanten van de auto, zodat iedereen erbij kan in geval van nood.”

Dashboardkastje-top 10



Schadeformulier (73%) Instructieboekje (70%) Autopapieren (45%) IJskrabber (38%) Pen en papier (36%) Zonnebril (34%) Noodhamer (24%) Vochtige doekjes (23%) Auto-onderdelen, bijv. lampjes/zekeringen (23%) Snoep/snacks (14%)

Bij een enkeling liggen cd’s, mondkapjes en een parkeerschijf in het dashboardkastje.