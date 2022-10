Zoveel laadpunten voor elektrische auto's wil het Europees Parlement op termijn

Het ‘Fit for 55’-plan van de Europese Unie zegt je wellicht niks. Geeft niks, ons ook niet. Toch ga je hier op termijn iets van merken. En dan hebben we het niet over een betere conditie voor de 55-plussers ...

‘Fit for 55’ is niet bedoeld om luie 55-plussers van de bank te krijgen. Daarvoor hebben we Nederland in Beweging al. De enigszins verwarrende naam is voor de EU-plannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in vergelijking tot 1990. Ah, op die fiets …

Om dit te helpen realiseren, wil het Europees Parlement dat laadstations voor elektrische auto’s om de 60 kilometer voorhanden moeten zijn.

Elke 100 km je waterstofauto kunnen volgooien

Hier blijft het niet bij. De leden van het Europees Parlement hebben ook bepaald dat om de 100 kilometer een waterstofstation beschikbaar moet zijn. Hiermee gaan de Europarlementariërs voortvarender te werk dan de Europese Commissie, die eerder aangaf om de 150 kilometer een waterstofstation te willen. Ook het gewenste jaar waarin dit gerealiseerd moet zijn, verschilt. Het Europees Parlement zegt 2028, terwijl de Europese Commissie het op 2031 houdt.

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus voor alle lidstaten, ook voor Nederland. Qua aantal laadpalen zit het hier wel snor, maar het aantal waterstofstations is in ons land nogal magertjes. Tegen 2024 moeten alle lidstaten een plan overhandigen hoe ze het beoogde aantal laadpunten en waterstofstations denken te bereiken. De 705 parlementsleden willen dat tegen 2026 op de belangrijkste wegen om de 60 kilometer minimaal één oplaadpaal voor elektrische auto’s is gerealiseerd. Voor afgelegen gebieden, wegen met weinig verkeer en eilanden zijn uitzonderingen mogelijk.

Meer elektrisch nieuws?

Aanmelden

Je vindt ze in de gratis wekelijkse nieuwsbrief, dus meld je aan!

Momenteel 377000 Europese laadpunten

Volgens cijfers van het Europees Parlement telt Europa momenteel zo'n 377.000 laadpalen. Daarmee lijken we op de goede weg. Maar dit is nog maar de helft van wat lidstaten eerder toegezegd hebben, zegt Europarlementariër Ismail Ertug. Daarbij is het grootste aantal van die laadpunten vooral geconcentreerd in slechts enkele landen, waaronder Nederland en Duitsland. Grote lidstaten als Frankrijk, Italië en Spanje moeten echter nog flink aan de bak.