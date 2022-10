De nieuwe elektrische Jeep Avenger maakt vandaag zijn grote publieksdebuut op de 2022 Paris Motor Show. Normaal moet je bij een nieuw model dan nog weken wachten op verdere specificaties, maar dit keer niet. Jeep geeft meteen de Jeep Avenger actieradius, het vermogen én de prijs vrij!

We beginnen met de prijs van de Jeep Avenger. Die bedraagt in Nederland 40.500 euro. Dat is aardig marktconform, een Peugeot e-2008 begint bijvoorbeeld bij een kleine 38.000 euro. En de prijs van de Jeep geldt ook nog eens voor de 1st Edition, een gelimiteerde versie die volgens Jeep zeer compleet uitgerust is. In ieder geval is de Jeep Avenger voorzien van Selec Terrain en Hill Descent Control. Samen met de grote aanrij- en afrijhoeken en riante bodemvrijheid staan deze systemen garant voor een indrukwekkende terreinvaardigheid, aldus Jeep. Dat zal allemaal wel, maar de kans dat je in Nederland een wolf in het wild tegenkomt, is tegenwoordig vele malen groter dan dat je een Jeep tegen een heuvel ziet oprijden.

Jeep Avenger actieradius

Jeep heeft als merk van legendarische terreinwagens zoals de Wrangler een naam hoog te houden, maar 4x4 heeft de Avenger dan weer niet. De Jeep Avenger heeft ‘slechts’ voorwielaandrijving. Erg? Welnee. Sinds de komst van de eveneens voorwielaangedreven Compass en Renegade zijn we hier wel aan gewend. Dat de Jeep Avenger volledig elektrisch is, is voor de fans van het merk wellicht nog wel even slikken. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 156 pk. Het koppel is 260 Nm. De actieradius van de Jeep Avenger komt uit op 400 kilometer gemiddeld en 550 kilometer in de stad (beide WLTP).



Jeep Avenger: laden

De elektromotor van de Jeep Avenger is van de Franse producent Emotors, een joint venture van Stellantis (waar Jeep onder valt) en een andere partij, Nidec Leroy-Somer Holding. De batterij van 54 kWh produceert Stellantis helemaal zelf. Wie de batterij met een 100 kW Mode 4-laadkabel bij een openbare snellader (DC, gelijkstroom) van 20% naar 80% van de capaciteit wil opladen, hoeft niet meer dan 24 minuten uit te trekken voor een plaspauze. Met een 11 kW Mode 3-laadkabel voor wisselstroom (AC) is het mogelijk om in 5,5 uur de batterij van 0% naar 100% op te laden.

Middenconsole? Weg ermee!

De Jeep Avenger heeft een bagageruimte van 380 liter. De tildrempel is laag (720 mm) terwijl de breedte van de laadopening ruim een meter bedraagt. Hierdoor moet het inladen van spullen extra gemakkelijk gaan. In het interieur is nog eens 34 liter aan opbergruimte beschikbaar. De middenconsole kan verplaatst of zelfs helemaal verwijderd worden om ruimte te maken voor het vervoer van grotere voorwerpen.



Minder ergernis in files

Met de veiligheidsuitrusting van de Jeep Avenger zit het wel snor. Hij is uitgerust met bijvoorbeeld Blind Spot Monitoring en Lane Keeping Assist. En hij biedt de mogelijkheid om op Level 2 autonoom te rijden. Daarmee blijft de auto in het midden van de rijstrook en op een veilige afstand van zijn voorligger rijden. Het systeem omvat ook Traffic Jam Assist dat in fileverkeer het telkens stoppen en starten overneemt. Dat maakt het rijden in files minder ergerlijk.

Jeep Avenger is nieuwe instapper

De Jeep Avenger is helemaal nieuw, dus waar komt-ie in het modellengamma van Jeep? In ieder geval onder de Renegade. De Avenger is een tamelijk compacte SUV in het B-segment. Hij is 4,08 m lang en daarmee 16 cm korter dan de Renegade. De Avenger is de nieuwe instapper van Jeep, maar qua prijs schurkt hij vooralsnog eerder tegen de duurdere Compass aan (vanaf 42.800 euro). De nu vrijgegeven prijs is echter voor een extra complete introductie-uitvoering, dus ongetwijfeld volgen nog goedkopere versies.





Yes, eindelijk weer eens een echte naam

Leuk detail is dat in de achterlichten de X-vorm van een jerrycan terugkeert, net als bij de Renegade. Die jerrycan zag je vroeger achter op de Willys Jeep van het Amerikaanse leger. Wat we ook leuk vinden, is dat Jeep de tijd heeft genomen om een echte naam voor zijn nieuwste model te bedenken, al heeft Dodge hem in het verleden ook gebruikt. Avenger klinkt heel wat beter dan bijvoorbeeld ID.5, bZ4X, Atto 3 of nog simpeler: 3 (Polestar) en 6 (Ioniq/Hyundai).

Natuurlijk kies je de gele

Om nog even terug te komen op de prijs van de Jeep Avenger: die is dus voor de speciale 1st Edition. Voor 40.500 euro krijg je onder meer led-verlichting rondom, 18-inch lichtmetaal, een verwarmbare voorruit, een 10,25-inch digitaal instrumentarium, een 10-inch infotainmentsysteem, draadloos Apple CarPlay en Android Auto, een handsfree te bedienen achterklep en luxe stoelen die te verwarmen zijn. De introductie-uitvoering is er in het geel met zwart dak, grijs met zwart dak of volledig zwart. Natuurlijk ga jij voor die eerste optie, net als wij zouden doen. Inschrijven voor de 1st Edition kan tot 1 december op www.jeep.nl.