De Renault 4 wordt elektrisch! Renault onthult vandaag op de Paris Motor Show de Renault 4Ever Trophy. Wie de grote wielen, kunststof beplating, bumpers en imperiaal met reserveband op het dak wegdenkt, herkent ongetwijfeld de aloude Renault 4. Tenminste, als je wat ouder bent…

De grote uitdaging om de Renault 4 opnieuw uit te brengen, is dat oudere mensen wel weten wat voor icoon dit model is, maar veel jongeren vaak niet, beaamt Delphine de Andria van de Renault-groep. We spreken de vicepresident Brand Product Performance voor het elektrische A- en B-segment tijdens een exclusieve preview in Parijs, waar Renault de reïncarnatie van de Renault 4 zijn grote publieksdebuut laat beleven. “De nieuwe Renault 4 moet beide doelgroepen aanspreken. Belangrijk hierbij is dat je de auto wil kopen vanwege zijn design en bruikbaarheid, niet zozeer omdat-ie volledig elektrisch is.”

Renault 4 elektrisch: in 2025 op de weg

Met het conceptmodel wil Renault de reacties aftasten voordat de auto in 2025 daadwerkelijk op de weg komt. Over de uiteindelijke naam doet Renault nog geheimzinnig. Delphine glimlacht wat ongemakkelijk als we vragen of de naam Renault 4 terugkeert, en daar blijft het bij. Onze gok is dat de auto die je hier op de foto’s ziet wel degelijk Renault 4 gaat heten. Waarschijnlijk met de toevoeging E-Tech Electric of zoiets, want dat de R4 puur elektrisch wordt, staat vast. Dat het een SUV in het B-segment wordt ook. Het productiemodel zal zich zowel in de stad als op het platteland thuis voelen, zegt Renault. Precies zoals bij de vroegere Renault 4 die je zelfs nu nog regelmatig op het Franse platteland tegenkomt.

Inspiratie in oude Viertjes

Voor het offroad-design van de conceptcar vond Renault inspiratie in de 4L Trophy, een jaarlijkse rally door Marokko die sinds 1997 uitsluitend met oude Viertjes wordt afgelegd en dit jaar dus 25 jaar bestaat. Maar de Renault 4 heeft ook ooit meegedaan aan de Dakarrally. Dus zo vreemd is het niet dat de nu gepresenteerde Renault 4Ever Trophy eruitziet alsof je met gemak de Mont Blanc kan bedwingen. Het productiemodel ziet er ongetwijfeld minder avontuurlijk uit omdat de verkeersdrempels in je woonplaats de grootste obstakels zullen zijn.

Onmiskenbaar Renault 4

De voorzijde (voorzien van matrix-leds) en achterzijde zijn onmiskenbaar Renault 4, vinden we, al kijkt het origineel wel iets liever uit zijn ogen dan zijn beoogde opvolger. Die ziet er sowieso veel potiger uit. Maar wie weet verandert dat nog.

Kunnen we, gezien de lange wachttijd tot het productiemodel, een tweede conceptmodel verwachten? Sandeep Bhambra is Chief Designer Advance Design and Concept Cars bij Renault en laat ons tijdens de preview weten dat het design van de Renault 4Ever Trophy al heel erg op dat van het productiemodel lijkt. “De banden, bumpers en het carbon roofrack zijn duidelijk concept, maar voor de rest staat hier onze nieuwe elektrische SUV in het B-segment”, verzekert de hoofddesigner ons.

Renault 4Ever Trophy: dik en avontuurlijk

Het gat in de motorkap van de toekomstige Renault 4 elektrisch zit daar niet voor niets. Het functioneert als luchtinlaat om de werking van de radiateur in het centrale deel van de bumper optimaliseert. Vergeet dat maar meteen, want het lijkt ons sterk dat we hem terugzien op de productieversie. Evenals het reservewiel op het dak, de carbon dakdrager, handvatten op de motorkap, digitale buitenspiegels en schop op de achterklep overigens. Een beetje jammer is dat wel, want de Renault 4 4Ever Trophy ziet er hierdoor wel heel dik en hebberig uit.

Ergernis minder

De Renault 4Ever Trophy is 4060 mm lang, 2100 mm breed en 1900 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2570 mm. De elektromotor met bobinerotor levert een vermogen van 140 pk. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 42 kWh. Het conceptmodel staat op 19-inch wielen. Met die wielen is bovendien iets bijzonders aan de hand: elk wiel is uitgerust met een duidelijk zichtbare compressor waarmee je vanuit het interieur de bandenspanning kunt regelen. Hulde aan Renault, want dat betekent een ergernis minder, namelijk nooit meer naar het tankstation te moeten rijden om daar te ontdekken dat je geen muntje van 50 cent of euro bij je hebt om lucht te kunnen pakken.

Renault 4 elektrisch staat op nieuw platform

De toekomstige Renault 4 elektrisch staat op het nieuwe CMF-BEV-platform van Renault. Op dit platform staat ook de moderne, elektrische Renault 5 die als concept al onthuld is en vanaf 2024 de Renault Zoe moet doen vergeten. De B-segmentauto gaat volgens geruchten echt Renault 5 heten, een reden om aan te nemen dat Renault voor de aanstaande SUV in hetzelfde segment het getal ‘4’ uit de mottenballen haalt. Beide modellen zullen in Noord-Frankrijk van de band rollen. We kunnen niet wachten, maar zijn dan ook wat ouder.