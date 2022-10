Twijfel je of je een elektrische auto wilt kopen? Huur er heen!

De elektrische auto wordt steeds populairder. Maar hoe weet je of het iets voor jou is? Misschien dacht je niet meteen aan een elektrische auto huren, maar het kan je uitstekend helpen bij je twijfels!

Ongetwijfeld staat in jouw wijk ook een Tesla of een andere elektrische auto, en hoef je niet ver te lopen naar een openbare laadpaal. Wat doe je zelf? Wordt je volgende auto elektrisch of durf je het nog niet aan?

Benzine of elektrisch

Misschien heb je op dit moment geen auto. Of heb je een auto die op benzine of diesel rijdt. Dat heeft natuurlijk voordelen. Je kunt overal tanken, desnoods midden in de nacht. En over laadpaalstress op vakantie hoef je je niet druk te maken. Waar je ook heen gaat, tankstations genoeg.

Maar je wilt ook iets goed doen voor het klimaat. En hoe vaak rijd je nou echt een lange afstand? Je ziet ook veel positieve verhalen over elektrische auto’s. Ze zijn onderhoudsarm, hebben een stille motor en – niet het allerbelangrijkste, maar wel leuk – je wint de stoplichtsprint van bijna elke benzineauto.



Auto huren: is elektrisch iets voor jou?

Er zijn verschillende manieren om erachter te komen of een elektrische auto iets voor je is. Misschien ken je mensen met een elektrische auto en mag je er een tijdje gebruik van maken. Maar je zult altijd zien dat zij hun auto nét nodig hebben als jij een weekenduitje hebt gepland dat de perfecte testcase is voor een elektrische auto.

Private leasen misschien? Dan zit je vaak jarenlang aan een auto vast. En stel dat je er al snel achter komt dat het toch niets voor jou is, dan zit je met een contract waar je moeilijk onderuit kunt. Een elektrische auto kopen is nog erg duur.

Auto huren voor een dag of weekend

Hoe kun je dan wel snel en eenvoudig testen of jij gemaakt bent voor een elektrische auto? Aan een elektrische auto huren dacht je misschien nog niet, terwijl dit een perfecte manier is om erachter te komen of een elektrische auto in jouw leven past.

Autoverhuur is niet moeilijk. Een auto huren voor een dag of weekend, of misschien zelfs een vakantie, geeft je een goed beeld van het rijgedrag van een elektrische auto. Hoe anders rijdt het dan in een auto op benzine of diesel? En hoe makkelijk is het opladen? Kan dat in jouw buurt op genoeg plekken?



Auto huren voor langere tijd

Een auto huren voor langere tijd, biedt je de kans om te kijken hoeveel kilometers je maakt. Een elektrische auto is voor de meeste dagelijkse ritten prima geschikt, de meeste huurauto’s halen makkelijk 300 kilometer, maar vaak ook 400 of 500 kilometer.

Maak je veel korte ritten, of rijd je toch vaker lange afstanden dan je dacht? Hoe vaak heb je de batterij opgeladen? Door een elektrische auto eerst een tijdje te huren, kun je een goede afweging maken of jouw volgende auto elektrisch wordt. Ook bij jou in de buurt zit vast een autoverhuurder die je alles kan vertellen over de mogelijkheden.