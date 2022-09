De BMW M1 draait zich om in zijn graf over de monsterlijke BMW XM

Wie XM zegt, zegt Citroën, maar vanaf vandaag is alles anders. Deze monsterlijke BMW XM - met stekker - is de opvolger van de legendarische BMW M1 en lust de BMW M5 rauw.



Als 'hoogtepunt' van de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van BMW M GmbH introduceert de fabrikant de BMW XM. Het is de spiritueel opvolger van de BMW M1. Het is volgens het juichende persbericht namelijk het eerste model sinds de BMW M1 dat volledig door BMW M GmbH is ontworpen. Maar als auto's mensen waren, zou de legendarische sportwagen M1 waarschijnlijk minstens de klapkoplampen fronsen over deze nieuweling. Want BMW mag het dan een Sport Activity Vehicle (SAV) noemen, in onze ogen is het toch echt een enorme SUV. En in de kantlijn vragen we ons af wat Citroën eigenlijk van de modelnaam vindt. Van 1989 tot 2001 was de Citroën XM immers hun topmodel.



Vermogen BMW XM vanaf 653 pk



Terug naar de BMW XM. Het is een SUV met een enorm vermogen. In die zin doet hij de reputatie van de sportieve 'afdeling' van BMW eer aan. Door de combinatie van een 4,4-liter V8 met twee turbo's en een elektromotor levert de plug-in hybride een systeemvermogen van 653 pk en een koppel van 800 Nm. Daarmee degradeert de nieuwe BMW XM de BMW M5 (maximaal 635 pk) wat power betreft bijna tot stumperniveau. Vanzelfsprekend gebruikt de XM achter- én voorwielen om al die pk's en newtonmeters naar het asfalt te brengen.

BMW XM afgetroefd door Kia EV6



De brutocapaciteit van de lithium-ionbatterij bedraagt 29,5 kWh. Daarmee kan de BMW XM 82 tot 88 kilometer puur elektrisch rijden. Laden gaat met maximaal 7,4 kW. Mocht de batterij volledig uitgeput zijn, dan krijg je te maken met een minimale laadtijd van 4 uur en een kwartier.



Het zal de fan van dikke SUV's waarschijnlijk worst zijn. Die is geïnteresseerd in heel andere waarden. Naar de tijd die de XM nodig heeft om van 0 naar 100 km/h te knallen, bijvoorbeeld. Die stelt met 4,3 seconden niet teleur, totdat je bij het stoplicht naast een Kia EV6 Performance staat. Want die is nog 0,8 tel sneller ... Een 'doodgewone', fossiele BMW M5 is trouwens nog een tiende rapper.



Een BMW M1 per as



Niet zo verwonderlijk, als je weet dat de BMW XM 2710 kilo (!) aan eigengewicht met zich meesleept. Schrale troost dat de verdeling over de voor- en achteras exact gelijk is. Dat betekent één BMW M1 per as, want de legendarische sportwagen woog maar rond de 1350 kilo. Maar door zijn surplus aan vermogen, haalt de XM toch nog een hogere topsnelheid dan zijn oervader. Standaard gaat de XM 250 km/h, maar op speciaal verzoek maakt BMW er 270 km/h van.



Next level: BMW XM net 448 pk



Voor wie al dit geweld nog niet genoeg is, presenteert BMW in het najaar van 2023 de BMW XM Label Red. Dit opperwezen van de firma Monster en Co. wordt de krachtigste straatauto ooit in de geschiedenis van het merk. Het systeemvermogen stijgt naar een verpletterende 748 pk, waarvan de benzinemotor er 585 voor zijn rekening neemt. Het gezamenlijke koppel haalt de prestigieuze waarde van 1.000 Nm.



BMW-nieren konden nog een tandje erger



Met het exterieurdesign van de BMW XM wil het merk exclusiviteit, prestaties en een sportief karakter uitstralen. Wij vinden hem vooral groot en pompeus. Hij is 5,11 meter lang, ruim 2 meter breed, bijna 1,76 meter hoog en staat standaard op 21-inch wielen. De BMW-nieren zijn minder hoog dan bij de BMW 4-serie, maar door de koperkleurige randen lijken ze zo mogelijk nog groter dan bij de BMW X7. Aan de bovenkant worden ze geflankeerd door vier intens gemene spleetjes van lichtunits. Richting asfalt zien we vooral grote vlakken (kunststof) plaatwerk.

Prijs BMW XM



Ook aan de achterkant zijn de lichtunits erg smal gehouden, terwijl de dubbele, gestapelde uitlaatpijpen er juist allerminst bescheiden uitzien. Van het interieur worden we een stuk enthousiaster. In de blauw-bruine kleurstelling en met het alcantara-achtige materiaal straalt het een soort futuristische warmte uit. De productie van de XM start eind 2022, de eerste klanten zullen hun XM in 2023 in ontvangst nemen. Kun je niet wachten om een koopcontract te tekenen voor een nieuwe BMW XM: zorg dan dat je minimaal 175.142 euro hebt klaarliggen. Een hoop geld, maar een BMW X7 M60ixDrive (542 pk) kost ruim 181 mille en voor een Lamborghini Urus (650 pk)moet je meer dan 3 ton neertellen.