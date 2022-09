Goedkoopste nieuwe auto van Nederland gaat over magische grens

Kort geleden maakten we een lijstje met de goedkoopste nieuwe auto's van Nederland, met 18.000 euro als maximum budget. De enige auto die met een prijs van 14.990 onder de magische grens van 15.000 euro bleef, is daar per vandaag overheen gegaan.



De prijsverhogingen vliegen ons de laatste tijd om de oren. Niet alleen van gas, elektra en voedsel, maar ook van auto's. Kon je een jaar of tien geleden voor 10.000 euro nog kiezen uit een heel rijtje nieuwe auto's, tegenwoordig ben je voor dat bedrag aangewezen op een tweedehandsje van Marktplaats.nl. Sinds vandaag kun je zelfs voor 15.000 euro geen nieuwe auto meer kopen in Nederland



Tot voor kort had je voor 14.990 euro nog een Mitsubishi Space Star Entry, maar vanaf heden ben je voor deze instapper van de modelreeks 15.490 euro kwijt. Zit er voor die 500 euro extra dan misschien wel airconditioning in? Nee, helaas. Wil je het hoofd ook op warme dagen koel houden in de Mitsubishi Space Star? Dan ben je minimaal aangewezen op de Connect+. Die is trouwens zelfs 700 euro duurder geworden en kost nu 17.190 euro.



De nog iets luxere Mitsubishi Space Star Dynamic gaat van 17.690 euro naar 18.190 euro. Het summum op SpaceStar-gebied, is de Instyle-uitvoering, waarvoor je 20.490 euro moet neertellen. Voor dat geld krijg je onder meer cruisecontrol, stoelverwarming, sleutelloze toegang en een achteruitrijcamera.



Alle SpaceStars zijn voorzien van dezelfde dezelfde 1,2-liter driecilinder motor met 71 pk. Daarmee 'snelt' de in Thailand gebouwde Japanner in 14,1 seconden van 0 naar 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 168 km/h. Mitsubishi claimt een gemiddeld benzineverbruik voor de SpaceStar van 4,9 l/100 km (1 op 20,4).