Deze 4 leuke auto’s kun je kopen voor 1 bitcoin

De Bitcoin is op dit moment zo’n 21.000 euro per munt waard. Zou je die Bitcoin inwisselen, dan kun je daar nog best een aardige auto voor kopen. Welke auto’s zijn het leukst om je bitcoin voor in te ruilen?

Goed om rekening mee te houden: de waarde van cryptovaluta kan flink fluctueren. Of je de auto’s in dit lijstje dus nog kunt kopen, kan dus per dag verschillen. En op sommige dagen kun je juist nog wel voor luxere uitvoeringen gaan als je bitcoin in waarde is gestegen.

Toyota Yaris

De Toyota Yaris kost nieuw zo’n 17 duizend euro. Het is een knappe auto met een vinnig design. De auto is vooral ook heel zuinig. Kortom, goede eigenschappen voor een stadswagen. Minder leuk aan deze auto is de kofferruimte: die is gemiddeld. Toyota is al jaren een gerespecteerd merk, en dat zien we ook terug in de kwaliteit.

Je kunt kiezen voor twee verschillende varianten: benzine of hybride. De benzineauto is goedkoper dan de hybride vorm. Bij laatstgenoemde kom je misschien iets boven de 20 duizend euro, dus je moet wel een beetje bijleggen. Maar dat verschil rijd je makkelijk toe met het lagere verbruik.

Dacia Sandero

Kijk je in Roemenië op de weg, dan zie je één soort auto er bovenuit springen: de Dacia. Al jaren is de Dacia geliefd op de Balkan. En dat is niet zomaar, want het is zowat de goedkoopste auto op de markt, en is zelfs nieuw nog voor een aantrekkelijke prijs te krijgen. Een Dacia Sandero heb je bijvoorbeeld al voor 9 duizend euro. Voor dat geld krijg je een interieur dat helemaal bij de tijd is, en ook technologisch klopt de auto.

Zitten er dan geen nadelen aan de Sandero? Jawel: de wind- en rolgeluiden die de auto produceert. Maar verder is het een zeer betaalbare auto, waarmee je ook nog wat budget overhoudt.

Mini driedeurs

De Mini is echt een wagen met karakter. Het heeft een retrodesign, maar wat er onder de motorkap zit, is allesbehalve retro. De technologie blijft zich ontwikkelen. Het heeft een vanafprijs van 19 duizend euro. Je moet dus misschien nog even een spaarvarken omkeren om de auto helemaal te bestellen in de configuratie die jij winst.

Peugeot 208

Peugeot biedt nogal wat keuze: een benzine, diesel of 100% elektrische auto. De Peugeot 208 is beschikbaar vanaf 16.350 euro. Je hebt dan natuurlijk een diesel of een benzineauto. Het elektrische model is duurder dan 1 bitcoin, maar met een beetje sparen kom je daar ook wel uit. De 208 rijdt volgens experts uitstekend, heeft iets minder ruimte, maar zit bomvol functionaliteiten.

We zagen een 208 in het blauw. Dat ziet er toch wel behoorlijk chique uit. Hoe was het motto ook alweer? ‘Je voelt je lekkerder in een Peugeot’? Met deze auto krijg je dat Peugeot-gevoel zeker. Je moet er alleen wel een bitcoin voor neerleggen.