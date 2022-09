De MG4 Electric komt eind 2022 al op de markt. MG heeft bijna alle details onthuld over zijn elektrische suv, waaronder een prijs van 28.990 euro. Maar daar zit wel een addertje onder het gras.

Een compacte elektrische suv als de MG4 Electric voor een prijs van 28.990 euro. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, zeker als je bedenkt dat concurrent Renault Megane E-Tech Electric een prijs heeft van 37.590 euro en de Volkswagen ID.3 zelfs 43.990 euro kost! En dat ís het ook, want dit is de Franse prijs, staat in kleine lettertjes onder het persbericht. De prijs in Nederland heeft MG nog niet vrijgegeven. Al verwachten we dat hij niet duurder zal zijn dan de Renault.



Wat weten we echt zeker over de MG4 Electric?



MG4 Electric actieradius

De MG4 Electric komt in vijf varianten naar Nederland, maar die komen niet allemaal al in 2022. Eerst komen deze drie versies:

Standard: 170 pk, 250 Nm, accupakket 51 kWh, actieradius 350 kilometer, 0-100 km/h in 7,7 s, 160 km/h

Comfort: 204 pk, 250 Nm, accupakket 64 kWh, actieradius 450 kilometer, 0-100 km/h in 7,9 s, 160 km/h

Luxury: 204 pk, 250 Nm, accupakket 64 kWh, actieradius 435 kilometer, 0-100 km/h in 7,9 s, 160 km/h

In 2023 wordt het gamma aangevuld met een versie met 77 kWh (actieradius: ruim 500 km) en een zeer sportieve MG4 Electric (0-100 km/h in minder dan 4 seconden), met vierwielaandrijving en zowel op de voor- als op de achteras een elektromotor.



Batterij opladen: hoe snel?

De MG4 Electric Standard kan laden met 117 kW en het accupakket is in 40 minuten van 10 tot 80 procent opgeladen. Bij de Comfort en Luxury gaat het sneller, de 135 kW-snellader zorgt ervoor dat ze vijf minuten eerder klaar zijn met het opladen van het 64 kWh-pakket. Maar ook 35 minuten is geen waarde waar je steil van achterover slaat.

Waarmee onderscheidt de MG4 Electric zich dan wel?

Heel eerlijk? Nergens mee. Actieradius, vermogen en laadsnelheid zijn keurig, maar niet beter dan de concurrentie. MG beweert dat het accupakket het lichtste is in de hele automarkt, maar met zijn totaalgewicht van 1655 kilo is de MG4 Electric 19 kilo zwaarder dan de Renault Megane E-Tech Electric …

Toch verwachten we nog wel wat vuurwerk als de definitieve prijzen bekend worden gemaakt. Die kunnen wel eens heel concurrerend worden. Elke MG4 Electric verlaat de fabriek bovendien rijk uitgerust, met in elk geval 17-inch lichtmetaal, led-verlichting rondom en adaptieve cruisecontrol met file-assistent.



MG 100 jaar: elektrische roadster

MG weet nog te melden dat het merk volgend jaar 100 jaar bestaat. Geschiedvervalsing natuurlijk, want bij het huidige MG wappert de Chinese vlag en het oude MG was Britser dan een rode brievenbus. Toch willen de Chinezen stilstaan bij het eeuwfeest en dat doen ze met een elektrische roadster, de Cyberster. In 2025 wil MG tien elektrische modellen in het gamma hebben.