Elektrische Peugeot 308: dit is de opvolger van de Volkswagen e-Golf

Als je voor een beetje normaal budget een elektrische auto zoekt, was je tot dusver aangewezen op auto's in het B-segment, een crossover, een SUV of iets heel duurs. Met de elektrische Peugeot 308 - officieel de e-308 - zou je kunnen zeggen dat de Volkswagen e-Golf eindelijk een opvolger krijgt.



Peugeot deed voorheen nogal vaag over de vraag of er ook een volledig elektrische 308 zou komen. En ook wij waren er wat onzeker over. Want anders dan de Peugeot 208, was de Peugeot 308 immers niet vanaf het begin ontworpen om een elektrische aandrijflijn te herbergen. Maar nu komt aan alle twijfels een eind: Peugeot presenteert officieel de e-308 en de e-308 SW.

Een beetje kort door de bocht kun je zeggen dat de elektrische Peugeot e-308 de opvolger is van de Volkswagen e-Golf. Afgezien van de Nissan Leaf was dat tot een paar jaar geleden immers de enige 'gewone' compacte middenklasser met een volledig elektrische aandrijflijn. De Volkswagen ID. 3 vinden wij meer een crossover en de Volkswagen ID.4 en ID.5 zijn SUV's. De Renault Megane E-Tech Electric dan? Ook die is hoger dan de Peugeot 308 en de Volkswagen Golf. En geloof het of niet: er zijn nog altijd mensen die niets moeten hebben van crossovers en SUV's. Alleen al wat dat betreft is de Peugeot e-308 een welkome aanvulling van de EV-markt. Waarschijnlijk duurt die bijzondere positie niet lang, want binnenkort volgt een elektrische Opel Astra - dat is immers de technische neef van de 308. Ook de nieuwe DS 4 gaat het EV-voorbeeld van de 308 volgen, maar die auto zit weer meer in het segment van de Volkswagen ID.3 en de Renault Megane E-Tech Electric.



Wil je weten wanneer de elektrische neven van de e-308 op de markt komen?

Aanmelden

Als je je aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, mis je niets meer!



Meer vermogen en grotere actieradius voor Peugeot e-308



Gelukkig heeft Peugeot niet voor de gemakkelijkste weg gekozen door exact dezelfde elektrische aandrijflijn in de e-308 te stoppen als in de Peugeot e-208. Zo heeft de Peugeot e-308 geen 136, maar 156 pk. Het koppel van beide elektrische Fransozen ligt wel op hetzelfde niveau: 260 Nm.



Hoewel de Peugeot 308 constructief niet was geoptimaliseerd voor het herbergen van een accupakket, heeft Peugeot er een batterijpakket van 54 kWh in weten te proppen. Het heeft een netto bruikbaarheid van 51 kWh. Daarmee is de nieuwe elektrische Peugeot 308 zijn kleine broertje met 6 kWh de baas. Volgens de fabrikant levert het accupakket de Peugeot e-308 een actieradius van ruim 400 kilometer op. Daarbij gaat Peugeot uit van een gemiddeld verbruik van 12,7 kWh/100 km. Dat klinkt wel heel optimistisch. In onze actieradiustests hebben we zo'n laag verbruik nog nooit gehaald.



Peugeot e-308 concurrent voor MG 5



De stationwagonversie van de elektrische 308, de Peugeot e-308 SW, gaat de concurrentie aan met de MG 5 Electric. Je weet wel, de enige andere elektrische stationwagon in de compacte middenklasse. De MG heeft iets meer vermogen en koppel, maar een kleiner accupakket. De Chinees komt dan ook minder ver dan de Fransman. De elektrische Peugeot 308 heeft standaard een 11 kW-driefaselader. Wat snelladen betreft zet de elektrische 308 geen nieuwe standaarden: 100 kW is het maximum. Peugeot belooft daarbij een laadtijd van 20 minuten om het batterijpakket van 20 op 80 procent vulling te krijgen.



Wanneer is de elektrische Peugeot 308 te koop?



Behalve aan het ontbreken van echte uitlaatpijpen, herken je de elektrische Peugeot 308 aan de aerodynamische aluminium 18-inch wielen. Vanbinnen lijkt de e-308 sterk op zijn broers die nog wel een verbrandingsmotor in de neus hebben. Dat is wat ons betreft goed nieuws, want wij zijn fan van de chique i-Cockpit.



Met de Drive mode-knop kun je drie rijstanden selecteren. Daarnaast heeft de transmissie een B-stand, voor een sterker afremmend effect als je het stroompedaal loslaat. Of er echt one pedal driving mogelijk is - dus zonder dat je het rempedaal hoeft te bedienen - is niet duidelijk. Vanaf medio 2023 zijn de elektrische Peugeot 308 hatchback en e-308 SW te koop. Volgens het persbericht van Peugeot heb je voor de aanschaf geen dealer nodig; het aankoopproces kan volledig online verlopen.