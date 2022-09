Prijzen Nissan Ariya fors verhoogd

Bij onze eerste kennismaking met de nieuwe Nissan Ariya, gingen we nog uit van een Nederlandse vanafprijs van 48.990 euro. Helaas zijn de verwachtingen van de Nissan-importeur ingehaald door de actualiteit. Daardoor stijgen de prijzen van de elektrische Nissan Ariya met 2000 tot maar liefst 4000 euro.



Bij de persintroductie van de Nissan Ariya in augustus 2022, reden we met de basisversie met 217 pk. Die heeft een accu van 63 kWh, waarmee hij volgens de WLTP-norm 403 kilometer ver zou moeten komen. In augustus stond de basisprijs nog op 48.990 euro, maar inmiddels heeft Nissan een nieuwe prijslijst laten drukken. Die vermeldt een bedrag van 49.990 euro voor de instapversie van de Nissan Ariya.



Een trapje hoger in het Ariya-gamma staat de 242 pk sterke variant met de 87 kWh-accu. Deze variant heeft aan actieradius van 520 kilometer. Dachten we in augustus nog dat we deze Nissan Ariya konden bestellen voor 54.990 euro. De nieuwe prijslijst helpt ons wreed uit de droom en laat nu een bedrag van 57.990 zien.

Dat doet ons het ergste vrezen voor de Nissan Ariya e-4ORCE met dezelfde 87 kWh-acuu, maar dan gecombineerd met twee elektromotoren, van samen 306 pk en vierwielaandrijving (actieradius 493 km). En inderdaad: die gaat van 58.990 naar 61.900 euro. De topversie, de Ariya e-4ORCE in de superdeluxe Evolve-uitvoering stijgt zelfs 4000 euro in prijs, van 62.990 naar 66.990 euro.

Alle verhoogde prijzen van de Nissan Ariya op een rijtje:

Motor Batterij Versie Prijs 217 pk 63 kWh Advance €50.990 217 pk 63 kWh Evolve €55.990 242 pk 87 kWh Advance €57.990 242 pk 87 kWh Evolve €62.990 306 pk e-4orce 87 kWh Advance €61.990 306 pk e-4orce 87 kWh Evolve €66.990

