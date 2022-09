Polestar deelt plaagstootje uit aan Tesla en komt naar je toe deze nazomer

Polestar ging het helemaal anders doen. Geen nationaal netwerk van dealers, maar slechts een handjhevol 'spaces', verspreid over het land. Wilde je een proefrit maken, dan kon je die boeken bij de Polestar-space of proefritcentrum in de buurt. Maar nu kan het ook anders.



Toen Polestar de Nederlandse markt betrad, waren er nog niet zo veel semi-betaalbare EV's in het premiumsegment. Daarom dacht het Zweeds-Chinese merk dat het met een paar van die spaces wel toe kon. Inmiddels leven we in een andere werkelijkheid. Weliswaar zijn er nu meer consumenten die een elektrische auto overwegen dan een paar jaar geleden, tegelijkertijd heeft Polestar er een heleboel concurrenten bij gekregen. En er volgen alleen maar meer. Wedden dat Tesla dat met zijn afstandelijke, dealerloze benadering ook gaat voelen?

Extra Polestar-testlocatie



Als je de dealers met showrooms bomvol gave EV's om de hoek hebt, dan moet je wel heel graag een Polestar willen om naar een relatief veraf gelegen Polestar-space te rijden. Zeker als je in het oosten of noorden van het land woont, liggen de spaces niet om de hoek. Daarom kwam er onlangs een Polestar-testlocatie bij, gelegen in Zwolle. Maar nog mooier is de nieuwe mogelijkheid om een proefrit aan huis aan te vragen.



Polestar-proefrit duurt niet lang



Na het online plannen van een afspraak, komt er een Polestar-specialist bij jou aan de deur met een demo-auto. Wat dan weer een beetje jammer is dat Polestar maar drie kwartier uittrekt voor de proefrit. met een demonstratievoertuig. En dat zit de Polestar-specialist je ook nog op de vingers te kijken. Handig als je onderweg nog heel veel vragen hebt. Over het infotainment of het laden, bijvoorbeeld. Toch vinden wij het relaxter als je ook in je eentje of met alleen je gezin/partner een testritje kunt maken. We zouden die ouderwetse dealer op de hoek bijna gaan missen ...