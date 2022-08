Eenzijdige ongelukken, waarbij een bestuurder de macht over het stuur verliest, gebeuren vaker met elektrische auto's dan met auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit onderzoek van de Franse verzekeraar AXA. Het probleem is het instant-koppel van de meeste EV's, dat voor een krachtige acceleratie zorgt.

Over het algemeen zorgen elektrische auto's niet voor meer ongelukken dan auto's met een verbrandingsmotor, aldus AXA, maar de schade bij een aanrijding is wel kostbaarder. De reden is simpel. In een elektrische auto zit veel meer dure techniek, die prijzig is om te repareren. Bovendien is een EV zwaarder (door de batterij) en is daardoor de impact zwaarder. Een zwak punt is de batterij, die bij de meeste modellen in de wagenbodem ligt. Bij schade aan de onderzijde van de auto zijn de reparatiekosten astronomisch. Een hoger risico op brand is er niet bij stekkerauto's. Slechts 5 op de 10.000 voertuigen gaan in vlammen op, ongeacht de aandrijflijn.

Elektrische auto's vaker betrokken bij eenzijdig ongeval

Opvallend genoeg zijn elektrische auto's wel vaker betrokken bij eenzijdige ongevallen. Onderzoek van AXA heeft uitgewezen dat dat meestal komt door het plotseling indrukken van het stroompedaal door de bestuurder. De meeste EV's hebben een hoog koppel, dat direct vrijkomt als je 'gas geeft'. Als bestuurders daar niet zorgvuldig genoeg mee omgaan, verliezen ze de controle over de auto. 'Overtapping', zoals de verzekeraar het noemt, zorgt ervoor dat elektrische auto's vaker bij een eenzijdig ongeval betrokken zijn (plus 50 procent) dan brandstofauto's.