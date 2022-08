Waarom overstappen op een andere autoverzekering juist nú loont

Volgens vergelijkingssite geld.nl kan het de moeite waard zijn om zeer binnenkort over te stappen op een andere autoverzekering. Op basis van 50.000 autoverzekeringsvergelijkingen concludeerde het platform dat de gemiddelde premies van autoverzekeringen in de eerste helft van 2022 licht is gedaald ten opzichte van 2021. Maar binnenkort wordt juist wee een stijging verwacht.



Uit het onderzoek van geld.nl blijkt dat de gemiddelde premie voor een autoverzekering 80,74 euro per maand bedroeg. Dat was in 2021 nog 82,27 euro per maand. Een daling van ongeveer 1,8 procent. De verzekeraars konden lagere premies aanbieden, doordat het aantal autodiefstallen in 2021 lager was dan de afgelopen vijf jaar. En alle berichten over autobranden in de media ten spijt, was ook het aantal autobranden afgenomen.

Autoverzekering binnenkort juist weer duurder



Nu is een premieverschil van 1,8 procent is niet wereldschokkend, maar als je al van plan was te wisselen van verzekeraar, is dit toch een goed moment. Het aantal autodiefstallen is in de eerste zes maanden van 2022 juist weer gestegen. Daarnaast drukt ook de hoge inflatie op de begroting van verzekeraars. Schadereparaties van auto’s worden bijvoorbeeld duurder, wat ook weer hogere claims met zich meebrengt.



Ideaal moment voor overstap andere autoverzekering



Door alle genoemde ontwikkelingen verwacht geld,nl dat de premies voor autoverzekeringen in de tweede helft van 2022 juist zullen stijgen. Dus als je een overstap overweegt, is dit een goed moment om je huidige premie te vergelijken met wat andere verzekeraars te bieden hebben. Nu kan het nog lonen om je elders te verzekeren, over enige tijd is dat waarschijnlijk niet meer het geval.

Hier moeten we trouwens wel een kanttekening plaatsen, want het zijn momenteel alleen de all risk- en WA+-verzekeringen die gemiddeld nog goedkoper zijn dan in 2021. de gemiddelde premie van autoverzekeringen met alleen WA-dekking juist omhoog. Als jij alleen zo'n basisverzekering hebt, is overstappen dus waarschijnlijk niet zo handig.