Wist je dat er ooit een tweede DeLorean-model was, gebaseerd op een Maserati?

De DeLorean Motor Company heeft slechts 7 jaar bestaan en daarvan maar 2 jaar auto's gebouwd. Toch kent iedereen de naam, met dank aan de Back to the Future-films, waarin de DeLorean DMC-12 schittert als tijdmachine. DeLorean had begin jaren 80 echter grootste plannen, die nooit zijn uitgekomen door het faillissement, zoals een grote fastback op basis van een Maserati.

Dit is de DeLorean DMC-24, een grote fastback met klapkoplampen en twee enorme vleugeldeuren. Hij kwam nooit verder dan het prototypestadium - er zit niet eens een interieur in - maar had plaats moeten bieden aan vier personen op twee zitrijen. Vier deuren had-ie niet, de twee gigantische portieren zwaaien naar boven, net als bij de DeLorean DMC-12 en Mercedes 300 SL uit de jaren vijftig. Al hadden de ontwerpers ook tekeningen gemaakt van een echte vijfdeurs, met twee aparte achterportieren.

DeLorean DMC-24 gebaseerd op Maserati

Net als de DMC-12 is de DMC-24 ontworpen door ItalDesign, dat in 1968 werd opgericht door de Italiaanse meesterontwerper Giorgetto Giugiaro. ItalDesign begon niet met een leeg vel papier, maar hergebruikte een eerder ontwerp, dat van de Maserati Medusa. DeLorean balanceerde in 1981 al op de rand van het faillissement en betaalde naar verluidt de rekening voor de DMC-24 nooit. Dus besloot ItalDesign het ontwerp nóg een keer te hergebruiken, dit keer voor de Lamborghini Marco Polo.



Maserati Medusa

Lamborghini Marco Polo