Maar natuurlijk komt ook Mini met een elektrische suv: de Mini Aceman

Nou krijgen we weer die eeuwige discussie: is dit nou een suv of een cross-over? Mini zelf houdt het bij dat laatste, wij noemen de Mini Aceman gewoon een suv. Hoe dan ook, deze concept car komt straks tussen de driedeurs Mini en de Mini Countryman in te staan. Uiteraard met een volledig elektrische aandrijflijn.

De Mini Aceman is zo'n 4 meter lang en daarmaa 30 centimeter korter dan de Countryman. Hij laat de nieuwe designtaal van Mini zien, die het merk Charismatic Simplicity noemt. Minimalistisch dus, niet die overdaad aan chroomkleurige frutsels waar het Duits-Engelse merk nu bekend om staat. Al val je in de Aceman nog steeds op, want 's avonds en 's nachts wordt de 'grille' omringt door een felgroene lichtrand. Een gaaf designdetail is het bagagerek op het dak, dat in de vorm van de Union Jack is uitgevoerd, de Britse vlag.



Mini Aceman projecteert bewegende beelden op dashboard

Het fraaist vinden we het interieur van de Aceman, dat werkelijk minimaal is, met slechts een stuur, een rond infodisplay, een kleine knoppenunit daaronder en een setje stoelen. Zoals dat gewoon is bij de meeste elektrische auto's tegenwoordig, zal je geen leer vinden in de kersverse Mini. In plaats daarvan is de cabine afgewerkt met gebreide stoffen. Een conceptgeintje dat we nooit zullen terugzien op het productiemodel is de mogelijkheid om bewegende beelden te projecteren op het dashboard en de deurpanelen. Kan van alles zijn: een landkaart, wolken, rustgevende kleuren. Er hoort ook een geluidsthema bij.