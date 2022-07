Drie voordelen en drie nadelen van de Opel Astra Sports Tourer (2022)

Geen auto is perfect, dus ook de stoere Opel Astra Sports Tourer niet. Wij geven drie nadelen en drie voordelen, waarna je zelf kunt afwegen wat zwaarder weegt.

De Opel Astra Sports Tourer is er tegenwoordig ook als plug-in hybride. Dat hadden we als pluspunt kunnen noemen, maar alle voordelen zijn onafhankelijk van de aandrijflijn. Het leuke van de PHEV is dat je in een EV-nerd verandert. Binnen de kortste keren kick je erop om stroom terug te winnen bij het uitrollen. Je gaat nauwkeurig in de gaten houden welke motor voor de aandrijving zorgt, om het aandeel elektrische kilometers op te krikken. Maar voordat je zo'n stekker-Astra koopt, moet je wel zeker weten dat je kunt leven met de voor- en nadelen.

+ Voordeel 1 – Mooi van buiten én ruim van binnen

In de review van de Opel Astra Sports Tourer schrijf ik al over de mooie achterkant, maar ik wil hier benadrukken hoe knap het is dat de stationwagon breed, laag en stoer oogt, zonder bagageruimte in te leveren. Want de Astra-stationwagon is net zo ruim als de Volkswagen Golf Variant.

+ Voordeel 2 – Hulde voor de handigheidjes

Een kofferbak moet niet alleen groot zijn, maar ook handig. De Sports Tourer heeft hendels voor het neerklappen van de achterbank en dan ontstaat een doorlopende laadvloer. De oprolbare hoedenplank past onder de laadvloer en met de 12V-aansluiting voorzie je een koelbox van stroom. Ik lust wel een koel drankje.

+ Voordeel 3 - Clean met knoppen

Een opgeruimd dashboard tekenen, betekent niet dat je alle knoppen overboord hoeft te gooien. Dat bewijst Opel met de nieuwe Astra. Een draaiknop voor het volume, druktoetsen voor de temperatuur en een Thuis-knop voor als je de weg kwijtraakt in het menu.

- Nadeel 1 – Waar laten lange passagiers hun benen?

Als je zelf lang bent en je kinderen zijn nóg langer, dan is de Opel Astra Sports Tourer waarschijnlijk te krap. En dan te bedenken dat zijn wielbasis 5,7 centimeter langer is dan die van de hatchback. Voor de duidelijkheid: op de foto zit iemand van 1,95 meter lang achter ‘zichzelf’, dus we vragen ook wel het uiterste van de beenruimte. De hoofdruimte is riant.

- Nadeel 2 – De hoedenplank werkt niet mee

Het klinkt zo handig: een hoedenplank die je kun opbergen onder de laadvloer. Maar daarvoor moet je twee paneeltjes in de vloer loshalen en het terugplaatsen komt hinderlijk precies. De PHEV heeft deze opbergmogelijkheid trouwens niet. Onder zijn laadvloer is ruimte gereserveerd voor het laadsnoer.

- Nadeel 3 – Dat kan toch niemand lezen?

Om de actieve rijbaanassistent uit te schakelen, moet je op een heel klein icoontje drukken en vervolgens nog een keer op ‘Bevestigen’. Die tweede klik is hinderlijk en overbodig. En nu we de foto terugkijken: welke vormgever dacht dat blauwe tekst op een blauwe achtergrond goed leesbaar is?