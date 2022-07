Voor de prijs van het dunste horloge ter wereld kun je 7 Ferrari's kopen

Dit is de Richard Mille RM UP-01 Ferrari, het dunste mechanische horloge ter wereld. Je kunt hem uiteraard niet voor 100 euro bij de plaatselijke horlogeboer ophalen. Alleen als je 1,8 miljoen euro te besteden hebt, mag je hem om je pols hangen.

Om dat bedrag in de juiste context te plaatsen: voor 1,8 miljoen euro kun je ook 7 exemplaren van de 250.000 euro kostende Ferrari Roma kopen. Of een vloot van 128 Mitsubishi Space Stars aanleggen. Waarom is de Richard Mille RM UP-01 Ferrari zo schrikbarend duur? Omdat het natuurlijk een hele opgave is om een mechanisch horloge slechts 1,75 millimeter dik te maken. Dat is dunner dan een munt van 10 eurocent, die 1,93 millimeter dik is.

Richard Mille RM UP-01 Ferrari moet je zelf opwinden

Het Zwitserse Richard Mille maakt 150 stuks van de RM UP-01 Ferrari. Het horloge is grotendeels opgetrokken uit titanium en heeft een mechanisch uurwerk dat slechts 1,18 millimeter dik is. Je moet het zelf opwinden, waarna het ongeveer 45 uur blijft tikken. Erg veel functies heeft het klokje niet. Je kunt er de tijd op aflezen, dat is het. Je betaalt die 1,8 miljoen euro dus puur en alleen om te kunnen opscheppen dat je het dunste horloge ter wereld om je pols hebt. Tot er een nóg dunner horloge komt.

Slechts 0,05 millimeter dunner dan het vorige dunste horloge

Want ja, de horlogewereld is in een ware strijd verwikkeld. De Richard Mille RM UP-01 Ferrari neemt de 'dunste horloge'-titel over van de Bulgari Octo Finissimo Ultra, die 1,8 millimeter dik is en 'slechts' 400.000 euro kost. Daarvoor stond de Piaget Altiplano Ultimate Concept op het hoogste schavot, met een dikte van 2,0 millimeter. Ook die kon je kopen, voor een prijs van ongeveer 405.000 euro.