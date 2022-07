Ferrari 250 SWB Breadvan crash - Hier vliegt 30 miljoen euro de vangrail in

Het is toch mooi om te zien dat er niet zachtzinnig wordt omgegaan met klassieke racewagens. Het startveld tijdens de Le Mans Classic mag dan honderden miljoenen euro's waard zijn, er wordt gewoon op het scherpst van de snede mee gereden. En dan is het wachten op een crash. Eerder deze week klapte de unieke Ferrari 250 GT SWB Breadvan - ter waarde van 30 miljoen euro - akelig hard tegen de vangrail.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Breadvan schade rijdt. In 2015 botste hij tegen een andere racewagen aan tijdens de Goodwood Revival. De schade viel toen mee. Alleen wat plaatwerk op de neus was kapot, de auto kon gewoon doorrijden. Iets dat na de meest recente schuiver van de iconische Ferrari absoluut niet kan. De Breadvan vliegt keihard de vangrail in, komt zelfs helemaal los van de grond en blijft daarna rokend en zwaar gehavend staan. 30 miljoen euro is de auto waard ...

Unieke Ferrari gebaseerd op de 250 GT SWB

De Ferrari 250 GT SWB Breadvan is een one-off op basis van een 250 GT SWB. Hij werd ontwikkeld door Giotto Bizzarrini in opdracht van Scuderia Serenissima. Dat raceteam was op zoek naar een auto die het op Le Mans kon opnemen tegen de toen nieuwe Ferrari 250 GTO. Eigenaar Giovanni Volpi wilde eigenlijk een paar GTO's kopen, maar Enzo Ferrari stak daar persoonlijk een stokje voor, nadat hij erachter was gekomen dat een aantal van zijn beste medewerkers was overgestapt naar Volpi's team.



Originele Breadvan was beter dan Ferrari 250 GTO

Als basis voor de Breadvan diende de 250 GT SWB Competition met het chassisnummer 2819 GT. Die auto werd in 1961 tweede in de Tour de France Automobile en werd door Volpi van coureur Olivier Gendebien gekocht. Bizzarrini – die bij Ferrari aan de 250 GTO had gewerkt – plaatste de 286 pk sterke V12 van de 250 GT lager en verder naar achteren in het chassis en verlengde de carrosserie voor een nog lagere cW-waarde dan de 250 GTO had. Bovendien was de Breadvan lichter dan zijn tegenstrever.

Ferrari Breadvan viel uit tijdens 24 uur van Le Mans

Meteen al tijdens z'n eerste optreden - de 24 uur van Le Mans van 1962 - deed de Breadvan het beter dan de Ferrari's van Enzo. Helaas viel de unieke racewagen na vier uur uit met een kapotte aandrijfas. Daarna zou de Breadvan nooit meer op het Circuit de la Sarthe in actie komen (als we de historische races van de afgelopen decennia niet meerekenen). Zijn beste resultaten behaalde de Breadvan in de Guards Trophy op Brands Hatch (eerste plaats) en de heuvelklim van Ollon-Villars (eerste plaats).