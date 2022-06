Skoda gaat tegen de trend in! En geeft de nieuwe Skoda Superb geen crossover-trekjes ...

Zoals je op deze spionagefoto's kunt zien, wordt de volgende Skoda Superb gewoon weer een traditionele sedan/stationwagon. Druk om het model meer crossover-trekjes te geven, voelt het Tsjechische merk naar eigen zeggen niet. "Bij Skoda gaan we tegen de trend in en stijgen de verkopen van sedans en stationwagons nog steeds", zegt Skoda-ontwerper Oliver Stefani.

Het d-segment is op zijn retour, maar daar heeft de Skoda Superb ogenschijnlijk weinig last van. De derde generatie van het model verkocht in Nederland beter dan de tweede generatie, die op zijn beurt weer een stuk vaker 'over de toonbank' ging dan de eerste generatie. Skoda heeft met de Superb dan ook een fijne formule te pakken: een ruime, rijk uitgeruste auto, die groter is dan zijn concurrenten, maar minder duur.

Aankomende Skoda Superb krijgt evolutionair design

En dus komt er een vierde generatie. Onze spionagefotograaf snapte hem in Oostenrijk, waar hij onder meer als trekauto werd getest. Het is moeilijk te zien onder alle camouflage, maar de aankomende Superb zal qua design een evolutie zijn van de huidige, met Skoda's nieuwe, vijfhoekige grille, geknepen koplampen en aan de achterkant c-vormige lichtunits.

Op basis van Superb ook een nieuwe Volkswagen Passat?

Net als voorheen staat de Skoda Superb op het MQB-platform van de Volkswagen Group. Het zou ons verbazen als er een dieselversie onze kant op komt, maar op benzineversies en een plug-in hybride moet je sowieso rekenen. Naar verluidt kom er op basis van de Superb ook nog een Volkswagen Passat, maar dan alleen als stationwagon. Beide auto's zullen in de Slowaakse hoofdstad Bratislava worden gebouwd.