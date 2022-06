Waarom heeft Seat geen elektrische auto? Het merk heeft er een ontzettend slap smoesje voor

Binnen de Volkswagen Group is Seat de enige fabrikant zonder elektrische auto's (als we Lamborghini even buiten beschouwing laten). Dat voedt speculatie over de toekomst van het merk, dat een beetje in de schaduw van Cupra is komen te staan. Maar wat is dan de reden dat Seat geen elektrische auto's heeft? R&D-baas Werner Tietz heeft er een ontzettend slap smoesje voor.

"Voorlopig is elektrificatie nog steeds een beetje te duur", zei Tietz tegen het Britse Autocar. "We concentreren ons nu op de elektrificatie van Cupra. Als de prijzen van onderdelen omlaag gaan - batterijen en elektromotoren - dan kunnen we het over Seat gaan hebben." Huh?! Wat?! Elektrificatie is te duur voor Seat, maar niet voor Skoda en Volkswagen? Het lijkt er verdacht veel op dat Tietz hier smoesjes zit te verkopen. Alle EV's van de Volkswagen Group zijn onderhuids gelijk: de Audi Q4 E-Tron, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4 bijvoorbeeld. Dan is het echt niet zo dat de batterijen en elektromotoren specifiek voor Seat te duur zijn.

Seat heeft al sinds 2020 geen nieuw model meer onthuld

Ontwikkelingsbaas Tietz lijkt met zijn uitspraken de geruchten rondom Seat een beetje proberen te sussen, maar zoals wij het zien, heeft zijn wonderlijke antwoord juist het averechtse effect. Seat heeft al sinds 2020 geen volledig nieuwe auto meer geïntroduceerd. En de komende tijd komt er ook niks aan. De focus binnen de Volkswagen Group lijkt nu vooral op Cupra te liggen, dat sinds vorig jaar de elektrische Cupra Born heeft en afgelopen week liefst twee nieuwe EV's en een plug-in hybride-suv onthulde.