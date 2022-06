Schok! Horror! Denk toch aan de kinderen! Er is een benzine-etende bacterie gevonden

Het zou een film kunnen zijn met Donald Sutherland, Leonard Nimoy en Jeff Goldblum: Invasion of the Benzine Snatchers. Want Spaanse wetenschappers hebben op de tankklep van een Toyota Yaris benzine-etende bacteriën gevonden. En nou doen we net alsof dat een horrorscenario is, maar dat is het absoluut niet. De bacteriën zouden zelfs gebruikt kunnen worden bij olierampen, om de zwarte rommel 'op te eten'.



Na de ontploffing van de Deepwater Horizon - een boorplatform van BP in de Golf van Mexico - stroomde zo'n 780 miljoen liter ruwe olie de zee in. En dan kun je wachten op de bekende televisiebeelden: vogels onder de teer, dikke zwarte plakken die aanspoelen, dode vissen met hun buikjes naar boven. Kortom, een ecologische ramp die zijn weerga niet kent. Want het opruimen van olie is een ontzettend moeizaam proces.

Bacteriën leven in brandstof en breken het materiaal af

Daarom zijn Spaanse wetenschappers erg enthousiast over de vondst in een Toyota Yaris van een nieuwe soort benzine-etende bacteriën. De 'microwezentjes' zijn in staat om in geconcentreerde brandstof te leven en breken tegelijkertijd het materiaal af. Ze zouden dus nuttig kunnen zijn bij het opruimen van olie dat uit een tanker, boorplatform of pijpleiding de zee instroomt. Of in de natuur terechtkomt.

Olie is een bron van koolstof voor de bacteriën

Olie is een organische stof, maar desondanks moeilijk af te breken, zegt een van de wetenschappers tegen Car and Driver. Dat komt onder meer doordat er maar weinig bacteriën zijn die op olie 'knagen'. En de bacteriën die dat wél doen, doen dat heel erg langzaam. Ze gebruiken het letterlijk als voedsel om te kunnen groeien. Olie is een bron van koolstof voor de bacteriën, zo legt de man uit.

In en op auto's vormen de 'microwezentjes' geen probleem

Betekent dit dat je de binnenkant van de tankklep en het gebied rondom de vulopening moet schoonmaken? Nee, de aanwezige bacteriën breken benzine en diesel zo langzaam af, dat je er helemaal niks van merkt. De geïnterviewde wetenschapper vertelt dat de bacteriën wél voor problemen kunnen zorgen in bijvoorbeeld opslagtanks voor diesel en in voor langere tijd afgemeerde boten.