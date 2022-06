Benzineprijs nog nooit zo hoog geweest! Accijnsverlaging heeft niet geholpen ...

De benzineprijs is nog nooit zo hoog geweest. Op het moment van schrijven ligt de landelijke adviesprijs van E10 op 2,499 euro. Tel daar de recente accijnsverlaging van 0,17 euro bij op en je komt uit op 2,669 euro. Een absoluut (en zeer triest) record.

De snelle stijging van de brandstofprijzen komt door het olieboycot van Rusland, dat vorige week door de Europese Unie werd afgekondigd. Als gevolg daarvan steeg de adviesprijs voor een liter E10-benzine in slechts twee dagen met maar liefst 5,4 cent.

Lange files bij tankstations in Duitsland

Nederlanders die aan de grens wonen, zorgden afgelopen week voor lange files bij Duitse tankstations, want daar is de benzine nóg goedkoper geworden door een accijnsverlaging van 30 cent.

Diesel stabiel, prijs van lpg blijft licht dalen

De Nederlandse prijs van diesel blijft redelijk stabiel, op 2,184 euro. Lpg-rijders hebben een kleine reden tot juichen. De prijs van gas blijft langzaam dalen en zit nu op 1,268 euro.

Filezwaarte is nu hoger dan vóór corona

Hoe afhankelijk we met z'n allen zijn geworden van de auto, blijkt uit de filecijfers van Rijkswaterstaat. We rijden door de hoge brandstofprijzen zeker niet minder, want de filezwaarte was in april en mei zelfs hoger dan in 2019, vóór corona.