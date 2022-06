Weetjes over 70 jaar Lotus - Zou oprichter Colin Chapman echt vergiftigd zijn door John DeLorean?

Met vallen, opstaan, butsen, barsten, hoge pieken en diepe dalen is Lotus zeventig jaar geworden. Dat wordt niet gevierd met een lichtgewicht sportwagen, maar met een volledig elektrische suv! Nou moe. Om daarvan bij te komen, blikken we terug op zeven roerige decennia. Waarin Lotus-oprichter Colin Chapman onder 'verdachte' omstandigheden overleed.

Colin Chapman richtte in 1952 het merk Lotus op. De thuisbasis is in Hethel, UK, op een oude RAF-basis uit de Tweede Wereldoorlog. De vier letters in het logo zijn de initialen van Anthony Colin Bruce Chapman. De lijfspreuk van Chapman was: "Simplify, then add lightness."

De eerste voltreffer was de Lotus Seven (1957), die tot op de dag van vandaag onder de vlag van Caterham wordt geproduceerd.

Chapman had oog voor marketing. Zo rijdt Roger Moore in een Lotus Esprit in de Bond-films The Spy Who Loved Me en For Your Eyes Only.

Ook in de Formule 1 was Lotus sinds 1958 actief. In 1960 won Stirling Moss de eerste race voor Lotus en in 1963 werd Jim Clark kampioen. Hij kon niet lang van het succes genieten, vijf jaar later kwam hij op de Hockenheimring om het leven … in een Lotus. Er was kritiek op Lotus. Het merk zou te veel veiligheidsrisico's nemen met zijn racewagens, bijvoorbeeld met een ondermaatse wielophanging.

Lotus heeft een voorliefde voor de letter E, met modellen als de Eleven, Elite, Elan, Europa, Elite, Éclat, Esprit, Excel, Elise, Evora, Europa, Exige, Evija en binnenkort de Eletre.

De Lotus Elise, het meest geproduceerde model, is genoemd naar de kleindochter van voormalig Lotus-eigenaar Romano Artioli: Elisa.

Lotus bouwde verschillende snelle auto's op basis van andere modellen, zoals de Ford Cortina en de Opel Omega.

Colin Chapman deed ontwikkelingswerk voor de DeLorean DMC-12. Vervolgens was hij betrokken bij een fraudezaak met John DeLorean. Beiden worden ervan verdacht miljoenen te hebben weggesluisd. De onverwachte dood van Chapman op 16 december 1982 is vanwege het schandaal door mythes omgeven. Zo zou hij vergiftigd zijn omdat hij tegen DeLorean wilde getuigen. Er kwam nooit opheldering over de fraudezaak en de doodsoorzaak.

De oorsprong van Lotus is zo Brits als afternoon tea, maar inmiddels zijn de Chinezen er de baas. Lotus gaat noodgedwongen met zijn tijd mee en presenteerde in 2022 een 600 pk sterke elektrische suv, de Eletre.