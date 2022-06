Nieuwe BMW X1: Volvo moet bang zijn voor elektrische BMW iX1

Dit is de nieuwe, derde generatie BMW X1. Het belangrijkste nieuws is de komst van de volledig elektrische BMW iX1 met een accucapaciteit van 64,7 kWh en een actieradius van 438 kilometer. Een serieuze concurrent voor de Volvo XC40 Recharge.

Nieuwe auto’s zijn steevast groter dan hun voorganger. Zo is de nieuwe BMX X1 5,3 cm langer, 2,4 cm breder en 2,2 cm hoger dan het model dat hij vervangt. De wielbasis werd opgerekt met 2,2 cm, wat doet vermoeden dat passagiers op de achterbank nog rianter zitten dan in de toch al ruime X1 uit 2016. De derde generatie X1 staat op hetzelfde platform als de huidige 1-serie.

Het design van de BMW X1

Opvallend aan het design zijn de loodrecht verticaal geplaatste nieren en de nogal hoge koplampen. De L-vormige achterlichten lijken meer óp dan in de carrosserie te liggen. Verder doet het hoekige design ons denken aan dat van de Volvo XC40. Fraai accent: de handgrepen zijn verzonken, maar wel op zo’n manier dat je ze gewoon kunt vastgrijpen. Alle modellen staan standaard op 17-inch lichtmetaal en BMW is voor het eerst bereid tot 20 inch te gaan.

De BMW X1 van de binnenkant

Het dashboard kennen we van de nieuwe 2-serie Tourer. Het is opgeruimd, bevat amper knoppen en het gebogen paneel met twee beeldschermen trekt je aandacht. Het digitale instrumentarium is 10,25 inch groot, het centrale touchscreen meet 10,7 inch. De vertrouwde ronde iDrive-draaiknop is nergens te vinden. En dat vinden we jammer, want hij maakte de bediening super eenvoudig.

Een verschuifbare achterbank behoort tot de mogelijkheden. De kofferbak heeft een inhoud van 540 tot 1600 liter, of 490 tot 1495 liter als je de nieuwe X1 als plug-in hybride of EV bestelt.

Elektrische BMX iX1

De elektrische BMW iX1 komt als xDrive30 op de markt. Hij heeft twee elektromotoren die 313 pk en 494 Nm over alle vier de wielen verdelen. De BMW iX1 xDrive30 sprint in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

Er zit een vleugje BMW i7 in de nieuwe iX1, ze gebruiken namelijk dezelfde oplaadsoftware. Wat dan weer niet betekent dat ze even vlot snelladen. De iX1 gaat tot 130 kW, terwijl de chique i7 kan snelladen met 195 kW. Verschil moet er zijn.

Wanneer je gaat snelladen, kun je de batterij vooraf laten opwarmen tot de ideale bedrijfstemperatuur. Zodat je oplaadt onder ideale omstandigheden. Volgens BMW betekent dat laden van 10 tot 80 procent in 29 minuten. De laadpoort zit rechtsachter. De accucapaciteit bedraagt 64,7 kWh en BMW verbindt daar een actieradius van 438 kilometer aan.

BMW X1 Plug-in Hybride in twee smaken

De BMW X1 Plug-in Hybride komt terug met een accupakket van 14,2 kWh en een boordlader van 7,4 kW. Na twee uur aan de lader, kun je ruim 50 elektrische kilometers afleggen. Er zijn twee versies: de X1 xDrive25e met een 1,5-liter driecilinder motor van 136 pk en een elektromotor van 109 pk, en de xDrive30e met respectievelijk 150 en 177 pk.

Wil je niet stekkeren maar wel remenergie terugwinnen, dan kies je uit de twee benzinemotoren en twee dieselmotoren met mild hybrid-techniek. Daarbij is het elektromotortje geïntegreerd in de zeventraps Steptronic-automaat. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de 204 + 19 pk sterke X1 xDrive23i.

De 3-cilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 136 pk is de basismotor (sDrive18i). De simpelste dieselmotor is de sDrive18d: een viercilinder met 150 pk.

Wanneer op de Nederlandse markt?

Eind 2022 komt de nieuwe BMW X1 op de Nederlandse markt. Eerst de versies met de ‘saaiste’ verbrandingsmotoren en later de elektrische iX1 en de stekkerhybrides. Om je een idee te geven van de verwachte verkoopprijzen: de huidige X1 kost minimaal 45.044 euro.