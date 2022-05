Deze stokoude T1-bus kan een heleboel wat de elektrische Volkswagen ID. Buzz niet kan

Volkswagen is momenteel helemaal in de ban van de nieuwe ID. Buzz. Toch is de fabrikant zijn erfgoed niet vergeten, getuige de net afgeronde restauratie van de 60-jarige T1 Raupen-Fux met 12 (!) wielen.

Behalve de komst van de elektrische Volkswagen ID.Buzz vieren de Wolfsburgers in 2022 ook dat Ben Pon exact 75 jaar geleden zijn schets voor het beroemde Volkswagen-busje op papier zette. Een vrij onbekende, maar daarom niet minder bijzondere variant op de iconische Volkswagen T1 is deze Raupen-Fux. Oftewel de Rupsbandvos. Het vierassige apparaat werd in 1962 in de fabriek in Hannover gebouwd als een doodgewoon busje, waarna het zijn weg vond naar zijn eerste Oostenrijkse eigenaar.

T1-busje voor jagers en bosbouwers

Daar deed hij een poosje zijn normale Transporter-ding, totdat de Weense automonteur en alpinist Kurt Kretzner ermee aan de slag ging. Hij wilde een vervoermiddel dat jagers, bosbouwers, onderhoudsmonteurs voor skiliften en artsen voor gewonde skiërs naar de meest onherbergzame plekken in de bergen kon brengen. ’s Zomers én ’s winters, wat betekende dat de auto zowel rotsige paden en spekgladde sneeuwhellingen moest aankunnen.

Volkswagen-busje als vierassig terreinmonster

Daartoe verbouwde Kretzner de aandoenlijke Bulli in vier jaar tijd tot een vierassig terreinmonster. De twee via een ketting met elkaar verbonden achterassen brengen de 34 pk van de 1,2-liter boxermotor via vier 13-inch wielen en rupsbanden naar het wegdek - voor zover aanwezig. Sturen doet de Raupen-Fux met twee voorassen, voorzien van in totaal acht 14-inch wielen met grove terreinbanden. Dankzij de draaicirkel van slechts 10 meter, laat de extreme T1-bus zich handig tussen bomen en rotsblokken door manoeuveren.

Sperdifferentieel

Behalve de rupsbanden, draagt ook een sperdifferentieel bij aan de tractie op een gladde ondergrond. Snel is de Rupsbandvos niet: bij 35 km/h houdt de voorwaartse drang op. Maar goed, op de meeste plekken waar deze extreme T1 komt, heeft elke andere auto de moed allang opgegeven.

Naar verluidt bouwde Kretzner nog een tweede Raupen-Fux, maar daarna ging de stekker uit het project. Al schijnt er ook nog een half afgebouwd, derde exemplaar te zijn geweest.

Restauratie van de Raupen-Fux

In de jaren 90 werd de Rupsbandvos opgekocht door het Porsche Museum in Gmünd. Daarna kwam het bij een stel Bulli-liefhebbers terecht die een eerste restauratiepoging waagden. Vier jaar geleden kreeg de klassiekerafdeling van Volkswagen Bedrijfswagens de auto in handen, waar ze al snel met een totale restauratie begonnen.



De 60 jaar oude carrosserie werd volledig gestript, gerepareerd en daarna verzinkt en ook de originele techniek werd in oude glorie hersteld. Daarna was het tijd voor de proef op de som: kon de Raupen-Fux echt elk terrein en elke ondergrond aan? De foto’s laten zien dat dat wel snor zit. Sterker nog, de testchauffeur wilde er eigenlijk eerder de brui aan geven dan de stokoude Bulli!