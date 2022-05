Waarom je vanaf 2023 minder verlies maakt op je kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding staat al sinds 2006 op 19 cent. Maar dat bedrag dekt de torenhoge brandstofkosten natuurlijk al lang niet meer. Dus heeft het kabinet besloten om de vergoeding vervroegd - per 2023 - omhoog te doen. Juich alleen niet te vroeg, want dekkend is de verhoging nog steeds niet ...

Per 1 januari 2023 gaat de onbelaste kilometervergoeding omhoog van 19 cent naar 21 cent. Een jaar later komt er nog eens 2 cent bij. De verhoging stond al in het coalitieakkoord, maar dan voor 2024 en 2025. Op aandringen van de Tweede Kamer is de invoering van het nieuwe tarief echter naar voren gehaald, met het oog op de enorm gestegen brandstofprijzen.

Kilometervergoeding van 21 cent is nog steeds veel te laag

De vakbonden vinden 21 cent per kilometer veel te laag. Volgens de Vereniging Zakelijke Rijders moet het bedrag zelfs op 39 cent komen te liggen om de reiskosten te kunnen dekken. Ondanks het feit dat de accijns op benzine, diesel en lpg is verlaagd, betaal je aan de pomp nog steeds belachelijk veel voor een volle tank.

Gaan werkgevers hun reiskostenvergoeding écht verhogen?

Overigens moet je niet verwachten dat jouw werkgever per 1 januari de kilometervergoeding verhoogd naar 21 cent. De overheid heeft slechts het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald omhoog gedaan. Werkgevers zijn, naar eigen zeggen, bereid om daarin mee te gaan, maar de vakbonden hebben al aangegeven daar niets van te geloven.