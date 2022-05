Ineos Grenadier - Deze niet-Land Rover Defender kun je nu echt bestellen

Waar een avondje in de pub wel niet op uit kan draaien ... Een aantal Britse vrienden zat hun verdriet te verdrinken over het afscheid van de originele Land Rover Defender en besloot met een eigen terreinwagen te komen: de Ineos Grenadier. Deze niet-Defender - al lijkt hij er heel erg op - kun je per direct reserveren, ook in Nederland.

De Ineos Grenadier is geen suv, maar een echte terreinwagen: met vierwielaandrijving, een ladderchassis en een versnellingsbak met lage gearing. Het idee voor een auto in de geest van de originele Land Rover Defender komt van Sir Jim Ratcliffe, die aan het hoofd staat van het chemieconcern Ineos. Hij zat met vrienden in de pub The Grenadier in Londen toen hij het bedacht. Ratcliffe wilde in eerste instantie de Defender weer in productie nemen en benaderde Jaguar Land Rover voor de benodigde apparatuur en machinerie, maar het autoconcern gaf hem geen toestemming. Dus liet Ratcliffe een eigen model ontwikkelen.



Ineos Grenadier is een Land Rover Defender met BMW-motoren

Vooralsnog zijn er twee varianten van de Ineos Grenadier: de Station Wagon en de Utility Wagon. De eerste is de vijfdeurs versie met twee zitrijen. De tweede heeft geen achterbank en is bedoeld als werkvoertuig. Op de planning staat ook nog een vierdeurs pick-up. Voor de motoren heeft Ineos bij BMW gewinkeld. De Grenadier is leverbaar met een 3,0-liter zescilinder met 286 pk en 450 Nm of met een 3,0-liter zescilinder turbodiesel met 249 pk en 550 Nm. Standaard is een achttraps automaat. Wat de Ineos in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. Maar voor een reservering betaal je 2500 euro.