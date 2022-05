Niet eerder werden er zo weinig auto's afgeleverd als in april 2022

Nog nooit zijn er in Europa zo weinig nieuwe auto's geregistreerd als in april 2022. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar ging het aantal met 20 procent onderuit. De reden? Aanhoudende problemen met de onderdelenvoorziening, waaronder nog steeds computerchips.

April is de slechtste 'normale' maand ooit. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronacrisis, werden er in Europa minder nieuwe auto's geregistreerd. Het totaal kwam afgelopen maand uit op 684.506. Vrijwel alle markten deden het slecht, met in Frankrijk een daling van 22,6 procent, in Duitsland 21,5 procent en in Italië zelfs 33 procent. Nederland wist de schade redelijk beperkt te houden, met een daling van 7 procent naar 22.084 nieuw geregistreerde auto's, volgens cijfers van de ACEA.

Vraag is er nog, maar fabrikanten kunnen geen auto's leveren

Over de eerste vier maanden van dit jaar staat de Europese automarkt 14,4 procent in de min, met ruim 2,9 miljoen registraties. De grootste dalers zijn Italië en Frankrijk, met respectievelijk 26,5 en 18,6 procent. Dat zegt overigens weinig over de vraag naar nieuwe auto's. Die lijkt nauwelijks minder hoog te zijn. Het probleem is dat fabrikanten de auto's niet kunnen leveren, door het aanhoudende tekort aan chips, maar ook door het gebrek aan onderdelen die normaal gesproken in Oekraïne worden gemaakt.