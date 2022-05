De volgende Porsche 718 Cayman wordt elektrisch. Hier zie je hem alvast ...

De Porsche 718 Cayman GT4 RS is een van de beste sportwagens ooit gemaakt, met zijn helse atmosferische zescilinder en absolute kippenvel-soundtrack. Geniet er nog maar even van, want de volgende generatie zoemt alleen maar. Dit is hem alvast, in de vorm van een volledig elektrische racewagen: de Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance.

De in september 2021 voorgestelde Porsche Mission R is niet zomaar een studiemodel. Ten eerste: we hebben er al keihard mee mogen rijden op het circuit. En ten tweede: hij vormt de basis voor deze Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance. Beide staan op het chassis van de Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, maar hebben twee elektromotoren in plaats van een atmosferische zescilinder boxermotor. Ze leveren in de kwalificatiemodus maximaal 1088 pk af aan de wielen.

Porsche Cayman GT4 ePerformance met racevermogen van ruim 600 pk

Tijdens de race kan de Cayman GT4 ePerformance een half uur lang een vermogen van meer dan 600 pk volhouden. Volgens Porsche is hij daarmee net zo snel als de huidige 911 GT3 Cup-racewagen. De elektromotoren en de batterij van de Cayman zijn oliegekoeld. Dat voorkomt dat de componenten op het circuit te heet worden en houdt de prestaties van de auto dus langer op peil.

De nieuwe snellaadkampioen, met een laadsnelheid van maximaal 340 kW

De Porsche Taycan is dankzij zijn 800 Volt-systeem dé snellaadkampioen van dit moment. Een gemiddelde elektrische auto haalt een laadsnelheid van 150 - 200 kW. De Taycan gaat daar ver overheen, met 270 kW. Door gebruik te maken van een 900 Volt-systeem, heeft Porsche de Cayman GT4 ePerformance nóg sneller weten te maken. Aan de juiste lader vult hij zijn batterij met 340 kW in 15 minuten van 5 naar 80 procent laadniveau.

Debuut op de beroemde heuvelklim van het Goodwood Festival of Speed

In vergelijking met de Cayman GT4 Clubsport is de GT4 ePerformance maar liefst 14 centimeter breder. Zijn carrosserie is opgetrokken uit composietmateriaal met natuurlijke vezels. Voor de twee prototypes op de foto is ook gerecycled koolstofvezel gebruikt. De Cayman GT4 ePerformance debuteert eind juni op het Goodwood Festival of Speed, waar hij ook de beroemde heuvelklim zal doen.