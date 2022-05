Russische invasie van Oekraïne - Renault verkoopt Lada voor symbolisch bedrag van 1,5 eurocent

Renault stond onder grote druk van de politiek en de publieke opinie om zijn meerderheidsbelang in Lada van de hand te doen. Er werd in meerdere Europese landen zelfs opgeroepen tot een Renault-boycot om het Franse concern te dwingen om afstand te nemen van zijn Russische tak. En dat doet Renault nu. Het bedrijf verkoopt zijn aandelen voor een symbolisch bedrag aan de Russische overheid.

De Russische invasie van Oekraïne is voor veel autofabrikanten aanleiding geweest om hun productie- en verkoopactiviteiten in Rusland stil te leggen. Renault stond echter voor een veel groter probleem. Het Franse conglomeraat is sinds 2008 betrokken bij Avtovaz, het moederbedrijf van Lada, en werd vijf jaar geleden eigenaar. Renault-topman Luca de Meo zei "alle opties open te houden" met betrekking tot Avtovaz, maar kwam onder steeds grotere druk te staan. In diverse Europese landen werd opgeroepen om Renault te boycotten als het merk zijn banden met Rusland niet zou verbreken.

Renault verkoopt Lada voor een symbolisch bedrag aan Russische overheid

En dat doet het bedrijf nu dus. Renault verkoopt zijn belang van 67,69 procent in Avtovaz aan het Russische overheidsinstituut NAMI. Over de prijs per aandeel zwijgt het begeleidende persbericht, maar er wordt aangenomen dat het om een symbolisch bedrag gaat. De Financial Times bericht op basis van anonieme bronnen over een prijs van 1,5 eurocent per aandeel. Een flinke aderlating voor Renault, ook omdat Avtovaz verantwoordelijk is voor ongeveer 15 procent van de nettowinst van het concern. De winstmarge van Avtovaz is bijna twee keer zo hoog als die van Renault.

Avtovaz heeft productieproblemen door de economische sancties tegen Rusland

Een beetje opportunistisch - maar gezien Lada's enorme winstgevendheid ook wel logisch - is het feit dat Renault een terugkoopoptie heeft bedongen. Binnen nu en zes jaar kan de fabrikant zijn belang in Avtovaz weer terugkrijgen. Renault schrijft 2,2 miljard euro af op de verkoop van Lada, dat nu overigens wel met fikse productie-issues zit. Door de sancties tegen Rusland is het de aanvoeren van onderdelen grotendeels stil komen te liggen. Lada heeft al een assemblagestop van een paar dagen aangekondigd, omdat de benodigde onderdelen er niet zijn.